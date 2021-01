Ricetta Filetto di manzo in crosta: ecco il piatto domenicale d’eccezione

Ricetta Filetto di manzo in crosta – Per il pranzo domenicale cerchiamo sempre qualche piatto nuovo per deliziare chi siede alle nostre tavole. Ed allora vi consiglio di provare assolutamente quest filetto di manzo in crosta. La carne viene arricchita dal sapore dello scrigno di pasta sfoglia, che conferisce alla carne ancora più gusto e bontà. Questa ricetta è di origini antiche, risale al 1660. Ad ogni modo voi provatela e non ve ne pentirete.

Ricetta Filetto di manzo in crosta – INGREDIENTI

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

600 g di filetto di manzo

300 g di pasta sfoglia

200 g di mortadella

150 g di scamorza

150 g di funghi

olio evo

sale

Ricetta Filetto di manzo in crosta – PREPARAZIONE

Salate il filetto di manzo massaggiandolo e fate riposare per una decina di minuti. In una casseruola mettete l’olio e fate rosolare il filetto su tutti i lati, toglietelo dal fuoco e fatelo raffreddare. In una padella fate rosolare i funghi e trifolateli.

Aprite i rotoli di pasta sfoglia e spennellate i bordi con l’uovo sbattuto. Stendete le fette di mortadella, i funghi ben scolati e la scamorza. Adagiate il filetto di manzo ed arrotolate. Sigillate i bordi e spennellate con l’uovo sbattuto. Fate cuocere su carta da forno in una teglia a 180° per circa 35 minuti. A cottura ultimata aspettate cinque minuti prima di servire.