Acqua e limone: una bevanda dietetica ed estremamente salutare

Fra i diversi suggerimenti che si possono trovare se si ha lo scopo di tenersi in forma, sicuramente questo rimedio naturale ha un posto molto importante. Si tratta di una bevanda semplice, fatta con uno degli alimenti più amati e aromatici, presenti in tutte le case italiane, il limone. Inoltre, questa ricetta aggiunge un piccolo particolare che nella maggior parte dei casi non viene sfruttato, ma che apporta dei risultati incredibili. Quella di cui stiamo parlando è infatti una buonissima bevanda dietetica e l salutare per il nostro organismo. Ma perché questa bevanda è estremamente salutare per il nostro organismo? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e ad altre domande.

Il segreto di questa bevanda al limone

L’acqua e il limone sono un abbinamento formidabile per la salute del corpo. Già la sola acqua è la bevanda assolutamente fondamentale per il nostro organismo. All’acqua è possibile aggiungere un altro prodotto della natura, per potenziarne l’azione, come nel caso della nostra bevanda. Nella maggior parte dei casi si può semplicemente spremere un limone nell’acqua e bere il composto zuccherandolo a piacere. Invece, più efficace sarà un’acqua al limone integrale in cui non sarà presente solo il succo ma ben tutto il limone.

Benefici di acqua e limone

La buccia di limone contiene diversi benefici naturali più del succo stesso. Questo perché è molto più ricca di vitamina C e possiede anche un buon quantitativo di calcio oltre che di fibre. Un altro elemento rilevante è il “limonene”, che come dice la Fondazione Umberto Veronesi è un “fattore protettivo della salute e i primi risultati mostrano una possibile implicazione nel prevenire la crescita tumorale, probabilmente grazie alla sua attività antinfiammatoria”. La vitamina C presente in un solo limone è pari al 187% in più rispetto alla dose giornaliera consigliata. Una vera potenza per contrastare i radicali liberi, che attaccano le cellule e di conseguenza rinforza il sistema immunitario. Si tratta inoltre di una sorprendente e buonissima bevanda dietetica e molto salutare per l’organismo. All’interno della buccia di limone è anche presente la pectina che limita l’assorbimento degli zuccheri e dei grassi, così da contrastare un eccessivo aumento di peso. La pelle viene protetta e tende a ringiovanire perché la vitamina C aiuta la formazione del collagene, rendendo la pelle più elastica e morbida. Questa bevanda aiuta a prevenire le infezioni del tratto urinario, perché bilancia il pH acido, dove prosperano i batteri, riportandolo al suo stato alcalino.

Preparazione della bevanda al limone

Dopo aver lavato per bene 6 limoni, tagliateli in due o in 4 e fateli bollire in una pentola piena di acqua per 3 minuti. A questo punto spegnete il fuoco e fate raffreddare il tutto per circa 10 minuti. Quando l’acqua diventerà tiepida potrete togliere i limoni imbottigliare l’acqua e conservarla in frigorifero. Il momento migliore per bere l’acqua e limo è al mattino tiepida e se lo desiderate con l’aggiunta di un po’ di miele.