Classifica e oroscopo lunedì 11 gennaio 2021: la rivoluzione dell’Acquario

Ecco l’oroscopo di lunedì 11 gennaio 2021 e la classifica dei segni zodiacali. Sta per cominciare una nuova settimana. Quali segni rientreranno nella cricca dei favoriti dagli astri? Il Toro sarà piuttosto sotto pressione per via dei soldi e del lavoro, mentre la Bilancia dovrebbe cercare una nuova rotta da seguire, i Pesci dovrebbero voltare pagina in amore. Opportunità ghiotte da cogliere al volo per il Sagittario. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di lunedì e scopri la classifica dei segni zodiacali. Se, invece, vuoi sapere come sarà la tua domenica, leggi l’oroscopo di oggi dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di lunedì la Luna in Sagittario ti renderà particolarmente intraprendente e ambizioso. Sarà importante, per cominciare a recuperare il terreno perso nei due anni passati. In amore potrebbe esserci qualcosa da chiarire. Non si tratterà per forza di uno screzio insanabile, ma bisognerà colmare un distacco creatosi nel corso degli ultimi giorni. 4 stelle.

Toro

Ti aspettano altre giornate in cui sarai sotto pressione dal punto di vista economico. Avere Giove e Saturno in aspetto contrario non sarà uno scherzo. È probabile che sentirai la necessità di fermarti a riflettere, di riconsiderare tutti gli aspetti della tua vita. Tutta questa tensione potrebbe sfociare perfino in qualche disturbo psicosomatico, in una certa fiacchezza fisica. 2 stelle.

Gemelli

Nonostante il cielo sia diventato particolarmente favorevole, nelle prossime ore potresti avvertire ancora molta stanchezza. Sarà dovuta a qualche difficoltà relazionale nata nel weekend scorso. Per riuscire a sfruttare al meglio il tuo oroscopo d’ora in poi dovresti sforzarti di filtrare ciò che vivrai con la razionalità, e non farti più investire dalle emozioni. 3 stelle.

Cancro

Secondo l’oroscopo di lunedì sarà una giornata piuttosto strana in amore. Ti ritroverai a dover superare una difficoltà personale o un problema con il partner, niente a che vedere con le ferite avute durante gli ultimi anni! Adesso, però, dovresti iniziare a non rimuginare troppo sul passato, ma accettarlo per come è stato. Così facendo sarai più libero di andare incontro al tuo futuro. 3 stelle.

Leone

Si preannuncia un’altra giornata molto faticosa. Qualcuno si sentirà in debito verso una persona, qualcun altro al contrario sarà convinto di non aver ricevuto quello che meritava. In questi giorni sono molti i Leone amareggiati, forse perfino privi dei riferimenti di sempre. Tine duro! Molto presto le cose miglioreranno. 2 stelle.

Vergine

Un rapporto poco chiaro potrebbe creare dei momenti di disagio. Ci sarà chi arriverà a fine giornata letteralmente esausto. Nonostante questo, le tue stelle non saranno contrarie. Tutt’altro! In questo momento, però, ti stanno incoraggiando a fermarti per riflettere, fer ordine nella tua testa. Dovresti ripercorrere il tuo 2020 e capire quali sono state le occasioni migliori che hai avuto, quali i risultati più soddisfacenti. Dopodiché dovrai impegnarti per tutelarli dagli eventi futuri. 3 stelle.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di lunedì dovrai tenere testa a una Luna in quadratura che potrebbe suscitarti qualche preoccupazione o insicurezza di troppo. Certo, ora hai molta più forza e fiducia in te stesso rispetto a prima, eppure potrebbe mancarti anche una direzione da seguire. Vedrai che nelle prossime settimane qualcosa si muoverà nel lavoro. 3 stelle.

Scorpione

Venere in ottimo aspetto ti incoraggerà a recuperare la serenità che ti è mancata negli ultimi tempi. Le prossime giornate favoriranno i riavvicinamenti, i nuovi incontri, le riappacificazioni: dovresti approfittarne! Non farti assorbire del tutto dalle difficoltà di carattere pratico e ritaglia uno spazio per i sentimenti. 4 stelle.

Sagittario

La Luna nel tuo cielo, Mercurio, Giove e Saturno in un segno amico: tutti ottimi presupposti per affrontare una settimana che sarà ricca di nuove opportunità da cogliere al volo. Non avrai impedimenti di nessun tipo, nulla che possa ostacolare una tua iniziativa, un progetto, un’attività. Rimboccati le maniche e buttati! 5 stelle.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di lunedì Venere nel segno ti spingerà a cercare più stabilità affettiva. Non saranno pochi i Capricorno che sentiranno il bisogno di irrobustire la propria relazione, di incontrare una persona giusta. Se l’amore andrà a gonfie vele, per avviare gli affari e i progetti servirà un po’ di pazienza in più. 4 stelle.

Acquario

Ormai sei alle porte di una vera e propria rivoluzione che prenderà forma nelle prossime settimane. L’esito che avrà, il modo in cui l’affronterai dipenderà da te, da quanta paura o entusiasmo proverai, da quanta resistenza farai. Preparati a vivere qualcosa di inaspettato, sia in amore che nel lavoro. 5 stelle.

Pesci

Venere in Capricorno ti sta invitando a lasciarti alle spalle le delusioni e i contrasti vissuti lo scorso mese per iniziare ad approcciarti all’amore in maniera più costruttiva e fiduciosa. Stai per entrare in una nuova stagione della tua vita sentimentale, una stagione decisamente più fortunata. 4 stelle.