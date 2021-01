Ti sembra di non essere compreso dagli altri quando parli? Forse la causa è…

By

Se più di una volta ti è capitato o, continua a capitarti, di non sentirti compreso dagli altri quando parli loro… il problema potrebbe essere tuo e non loro, cioè potresti avere un disturbo di comunicazione.

I disturbi della comunicazione sono i disturbi del neurosviluppo molto feequenti. Secondo il DMS V i disturbi della comunicazione comprendono:

disturbo del linguaggio

disturbo fonetico fonologico

disturbo della fluenza con esordio nell’infanzia

disturbo della comunicazione sociale (pragmatica)

Il disturbo del linguaggio : si caratterizza per una difficoltà nell’acquisizione e nell’uso di diverse modalità di linguaggio (parlato, scritto, gestuale); c’è quindi una difficoltà nella costruzione della frasi, nel comprendere i discorsi e sostenere una conversazione; il disturbo nei bambini emerge precocemente durante il periodo dello sviluppo, già nella prima acquisizione del vocabolario e nelle prime combinazioni di parole e lo si riconosce perché le capacità di linguaggio sono al di sotto di quelle attese per l’età e le difficoltà non sono attribuibili ad altre condizioni mediche. Spesso i bambini con disturbo del linguaggio appaiono timidi o restii a parlare e preferiscono comunicare solo con i membri della famiglia.

E’ possibile trovare in comorbilità: DDAI, autismo, disturbo della comunicazione sociale.

Il disturbo fonetico-fonologico : si caratterizza per una difficoltà nella produzione dei suoni dell’eloquio e nei movimenti degli organi articolatori come mascella, lingua e labbra, di conseguenza impedisce la comunicazione verbale. A volte questi bambini presentano una storia di ritardo nell’acquisizione delle abilità di questi organi e dei muscoli coinvolti (ad esempio: difficoltà nel masticare, nel mantenere la bocca chiusa, nel soffiare il naso). Questo disturbo limita l’efficacia della comunicazione con conseguenze sul livello sociale, scolastico o lavorativo.

Tra i disturbi fonetico-fonologici abbiamo il rotacismo quando manca la R (quella che comunemente viene chiamata r moscia) o il lambdacismo o blesità se manca la L.

(La maggior parte dei suoni dell’eloquio dovrebbe essere prodotta in modo chiaro entro i 7 anni).

Il disturbo della fluenza verbale con esordio nell’infanzia è quel disturbo che in passato veniva definito con il termine era “balbuzie”:

Questo disturbo si caratterizza per la presenza di alterazioni nella normale fluenza dell’eloquio. Sono presenti ripetizioni di sillabe o suoni, interruzioni di parole, ecc. Il soggetto inoltre presenta un’eccessiva tensione fisica quando pronuncia le parole.

Secondo il DSM V la balbuzie è un’anomalia del normale fluire della cadenza dell’eloquio, che non risulta adeguato all’età del soggetto .

Si distinguono due diversi tipi di balbuzie, quella clonica e quella tonica .

Forma Clonica, la caratteristica è la ripetizione di una sillaba o di una lettera.

la caratteristica è la ripetizione di una sillaba o di una lettera. Forma Tonica, presenta un aspetto spasmodico della parola, con dei blocchi più o meno gravi sia nell’iniziare che nel corso del discorso e che a volte può essere accompagnata da movimenti involontari come tic, tremori delle labbra o del viso, in funzione di compensazione per il vuoto verbale che si viene a creare.

L’esordio avviene dai 2 ai 7 anni. L’intervento terapeutico per questi disturbi può essere di tipo logopedico, psicomotorio o farmacologico o interventi misti.

La balbuzie scompare durante la lettura orale, il canto, il colloquio con oggetti inanimati o animali.