È vero che il cioccolato fa dimagrire? Ecco la risposta dell’esperto

Fin da quando eravamo piccoli ci è sempre stato detto di fare attenzione a mangiare troppo cioccolato perché fa ingrassare, fa venire i brufoli e ci rende più brutti. Tuttavia è il momento di scoprire possiamo dire che la verità è senza dubbio un’altra. In realtà, alcuni studi più recenti hanno ipotizzato che il cioccolato faccia dimagrire oltre a renderci anche più felici. Ma come è possibile che si sia passati dal ritenere che il nostro amato cioccolato fosse un acerrimo nemico della nostra dieta al vederlo come una fonte di bellezza e benessere? È vero che il cioccolato fa dimagrire? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e ad altre domande.

È vero che il cioccolato fa dimagrire?

Alcuni studiosi dell’Istituto di dietetica e salute di Mainz, in Germania, hanno rilevato che il cioccolato è un ottimo alleato per perdere peso. Tuttavia va precisato che non sono tutte le tipologie di cioccolato ad essere dietetiche, ma solo quella fondente. La ricerca ha evidenziato che chi ha mangiato il cioccolato fondente è dimagrito del 10% in più rispetto a chi non lo ha inserito all’interno della propria dieta. Oltretutto, sono stati evidenziati miglioramenti anche nella qualità di sonno ed un importante abbassamento dei livelli di colesterolo nel sangue.

Come mai tutti questi benefici? Quali sono i veri poteri del cacao?

Ebbene tutte queste proprietà benefiche della cioccolata provengono proprio dal suo ingrediente principale: il cacao. Di seguito elencheremo tutte le proprietà benefiche di questo alimento:

Proprietà antiossidanti : Possiamo persino parlare di “potere”. Il cacao, infatti, è ricco di polifenoli ed è per questo che funge da antiossidante naturale ed è in grado di prevenire l’insorgere di malattie cardiovascolari. Oltretutto, aiuta a rafforzare le difese immunitarie e a proteggere le arterie.

: Possiamo persino parlare di “potere”. Il cacao, infatti, è ricco di polifenoli ed è per questo che funge da antiossidante naturale ed è in grado di prevenire l’insorgere di malattie cardiovascolari. Oltretutto, aiuta a rafforzare le difese immunitarie e a proteggere le arterie. Proprietà dimagranti: il cioccolato fondente all’85% mangiato all’interno di una dieta ipocalorica e a basso contenuto di carboidrati, velocizza il consumo di grassi. Oltre al suo potere dimagrante, si è dimostrato che può anche fornire un importante contributo nella cura del diabete di tipo 2.

di tipo 2. Migliora la qualità del sonno : Il cacao contiene elevate quantità di serotonina, conosciuta anche con nome di ormone del buonumore. Il risultato è un effetto altamente positivo sul sonno e, di conseguenza, sul nostro umore.

: Il cacao contiene elevate quantità di serotonina, conosciuta anche con nome di ormone del buonumore. Il risultato è un effetto altamente positivo sul sonno e, di conseguenza, sul nostro umore. Migliora la nostra igiene orale: va anche detto che il cacao è in grado di prevenire la carie e la formazione della placca.

Controindicazioni del cioccolato

In base a ciò che abbiamo appena detto, sembrerebbe che tutti i miti riguardanti la pericolosità del cioccolato siano sbagliati. Tuttavia non dobbiamo mai dimenticare che, così come per tutti gli altri alimenti, il segreto sta nella moderazione. Mangiare 500 grammi di cioccolato al giorno non ci apporterà i benefici elencati finora, anzi potremmo rischiare di stare male. E quindi, è vero che il cioccolato fa dimagrire e rende felici, ma è anche vero che per ottenere questi risultati bisogna consumarlo moderatamente. Infine va ricordato che in alcune tipologie di cioccolata vengono inseriti altri ingredienti che potrebbero causare delle allergie, è quindi importante leggere bene gli ingredienti.