Il cioccolato fa dimagrire e fa bene alla pelle? La risposta dell’esperto

Il cioccolato fa dimagrire e fa bene alla pelle? Sono tantissime le persone che si pongono domande in merito. Nelle prossime righe di questo articolo, rispondiamo assieme a questo interrogativo.

Cioccolato: gli effetti sulla forma fisica

Gli effetti del cioccolato sono stati più volte indagati dalla comunità scientifica. Degno di nota a tal proposito è uno studio che ha visto impegnati esperti attivi presso l’Università di Mainz in Germania, che hanno scoperto il ruolo dell’assunzione di cioccolato sulla forma fisica, arrivando alla conclusione che, chi tra i membri annoverati nel campione lo aveva mangiato, era dimagrito del 10% rispetto a chi, invece, non l’aveva assunto.

Al follow up, sono stati riscontrati anche miglioramenti della qualità del sonno, per non parlare dell’abbassamento dei livelli di colesterolo. A cosa è dovuto tutto questo? I motivi er cui il cioccolato va considerato un prezioso toccasana per la salute sono diversi.

Tra questi è possibile citare innanzitutto l’efficacia antiossidante. Il cioccolato, essendo ricco di polifenoli, è un toccasana contro i radicali liberi. Facciamo altresì presente la sua capacità di tenere sotto controllo l’ossidazione del colesterolo LDL, con ovvi vantaggi riguardanti il mantenimento della salute cardiovascolare.

Da non dimenticare è poi la capacità del cioccolato fondente minimo 85% di riuscire, nel momento in cui viene inserito in una dieta a basso contenuto di carboidrati e grassi, ad accelerare il consumo dei grassi. Degni di nota sono anche i suoi effetti positivi sulla riduzione del rischio di diabete di tipo 2.

Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare dei benefici del cioccolato. Farlo significa rammentare che alcuni di questi non riguardano il dimagrimento ma… la bellezza della pelle! Anche in questo caso, si sfata un falso mito molto diffuso, ossia il pensiero che il cioccolato sia un killer per l’organo più esteso del nostro corpo. In virtù deigià citati antiossidanti, non è affatto così.

Attenzione, però: sia quando si parla di cioccolato per tenersi in forma, sia per quel che concerne la sua assunzione per la bellezza della pelle, bisogna tenere conto dell’importanza della moderazione e dell’inclusione in una dieta caratterizzata complessivamente dalla presenza di altre fonti di antiossidanti, dai mirtilli fino ai pomodori e agli agrumi.