Oroscopo di oggi – domenica 10 gennaio 2021 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di oggi domenica 10 gennaio 2021. La settimana sta per volgere al termine e una nuova domenica è alle porte. Quali sorprese e quali grattacapi riserveranno gli astri ai segni zodiacali? Giornata stimolante per l’Ariete e i Gemelli, il Cancro dovrà affrontare un chiarimento in amore. La Bilancia potrebbe incappare in uno spiacevole diverbio. Se vuoi saperne di più, leggi l’oroscopo di oggi dedicato a tutti i segni dello zodiaco. Se vuoi scoprire anche chi saranno i favoriti dalle stelle, leggi la classifica dei segni zodiacali per oggi.

Ariete

Secondo l’oroscopo di oggi potrai contare sulla complicità di una bellissima Luna in Sagittario. Il pianeta ti susciterà pensieri vivaci ed emozioni positive. Mercurio in aspetto favorevole pungolerà la tua voglia di emergere, di raggiungere traguardi ambiziosi. Dovrai fare attenzione solo a Venere, perché potrebbe provocare qualche disagio nella coppia.

Toro

Con Venere in ottimo aspetto l‘amore tornerà protagonista indiscusso della tua vita. D’ora in poi, però, dovrai gestire al meglio l’impeto che Marte nel tuo segno potrebbe provocarti. Chi sta portando avanti un rapporto conflittuale, dovrebbe sfruttare le prossime ore per parlarne, per confrontarsi con il partner. Le relazioni non ancora ufficializzate, potranno fare un passo in più nei prossimi giorni. Sul fronte lavorativo, purtroppo, persistono ancora delle incertezze.

Gemelli

Nonostante la Luna sia in aspetto opposto, la tua domenica sarà comunque dinamica e stimolante. Questo perché Mercurio favorevole ti fornirà la motivazione necessaria a lanciarti nei tuoi progetti, consapevole del fatto che presto arriveranno opportunità importanti. Entro metà febbraio, infatti, sarà quasi impossibile che i Gemelli non abbiano ricevuto una proposta interessante, un nuovo incarico, nuovi clienti o più guadagni.

Cancro

Secondo l’oroscopo di oggi Venere in opposizione punterà il dito sulle coppie poco convincenti. Se il tuo rapporto procede a tentoni, se manca il coinvolgimento necessario ad andare avanti, dovrai trovare la forza di affrontare il problema, una volta per tutte. Del resto, da settimane ti sei ripromesso di non mentire pia te stesso per quieto vivere. Per fortuna il lavoro è in lenta, ma graduale rimonta.

Leone

Non è un periodo facile. Dover fronteggiare Giove, Saturno, Mercurio e Marte non è proprio una passeggiata e tu te ne stai accorgendo, ogni giorno di più. Gli intoppi nel lavoro sono all’ordine del giorno e la tensione, certi giorni, si taglia con un coltello. Stringi i denti e vai avanti! Cerca solo di non scaricare la tua agitazione su chi ti sta accanto.

Vergine

Si prospetta una domenica particolarmente piacevole all’insegna dell’amore, dei sentimenti. Venere in Capricorno darà una marcia in più alle coppie, a chi vorrà riappacificarsi o conoscere nuove persone. Sarà una giornata in cui dare spazio agli affetti e mettere in stand by i problemi pratici.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di oggi potresti scontrarti con qualcuno, discutere con chi tenterà di bloccarti. Sappi, però, che Venere in quadratura non potrà infastidirti troppo, adesso che hai dalla tua parte alleati del calibro di Giove, Saturno e Mercurio. Hai ritrovato forza e sicurezza in te stesso e non sarà un piccolo diverbio a gettarti nello sconforto.

Scorpione

Venere nel segno del Capricorno riporterà l’amore in auge, dopo giornate trascorse a risolvere problemi di lavoro e di soldi. Nelle prossime ore dovresti staccare la spina a dare spazio ai sentimenti, metterti in gioco, riavvicinarti a qualcuno. Favorite le relazioni con i Pesci, il Cancro e il Capricorno.

Sagittario

La Luna nel tuo segno ti riempirà di vitalità, buonumore ed entusiasmo. Approfittane, per lavorare su qualche nuovo progetto, per fare programmi in vista di un febbraio che sarà ricco di occasioni ghiotte, sia in amore che nel lavoro. Potrai sperimentare, esplorare nuovi orizzonti, vivere nuove esperienze, metterti in gioco come ami fare tu.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di oggi Venere nel tuo già da un po’ comincia a fare sentire il suo effetto. Non saranno pochi i Capricorno che hanno già alle spalle dei momenti ricchi di emozioni particolari o che si sono imbattuti in un incontro interessante. Da qui in avanti avrai un cielo che privilegerà i rapporti con gli altri: non approfittarne, sarebbe un peccato!

Acquario

Ora che sei vicino al tuo cambiamento, che cominci a percepire nell’aria qualcosa di nuovo, avresti un gran bisogno di una persona complice, qualcuno con cui condividere le novità in arrivo. Sai per certo che il 2021 sarà un anno capace di stravolgere la tua intera esistenza, che tu lo voglia o no. Chi non potrà fare scelte radicali, riuscirà comunque a cominciare un progetto che porterà risultati impensabili.

Pesci

Venere in aspetto interessante ti inviterà a fare chiarezza in te stesso, a ritrovare un equilibrio interiore. Cosa provi per l’altro? È tempo di darti una risposta e di comportarti di conseguenza. Dovresti buttarti alle spalle le tensioni vissute lo scorso mese e cominciare una nuova fase, più serena. Cerca di scrollarti di dosso le delusioni e i ricordi legati al passato.