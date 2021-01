Oroscopo Paolo Fox domani – lunedì 11 gennaio 2021 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 11 gennaio 2021. Il weekend sta per volgere al termine e una nuova settimana è alle porte. Partirà con il piede giusto? L’Ariete si sveglierà carico di energia e di volontà, mentre il Toro dovrà affrontare un lunedì alquanto faticoso. Secondo Paolo Fox ci sarà tanta stanchezza e qualche problema relazionale per i Gemelli, il Cancro sarà impegnato a superare alcune difficoltà sentimentali. Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il popolare astrologo de I Fatti Vostri, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per oggi, rivolto ai primi 4 segni dello zodiaco. Se, invece, vuoi sapere come sarà la giornata di oggi, dai un’occhiata all’oroscopo di Paolo Fox per oggi, dedicato ai primi 4 segni, ai 4 segni di mezzo e agli ultimi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 11 gennaio 2021: Ariete

Domani la giornata comincerà con una bella Luna nel segno del Sagittario. Sarai pieno di energia e volontà, preziose risorse in questo periodo in cui devi riguadagnare il terreno perso nel 2020. Dovrai munirti, però, anche di molta pazienza, perché sarà difficile ottenere tutto e subito. In amore è probabile che ci sia qualcosa da chiarire. Non è detto che manchi un sentimento autentico nella coppia, ma di recente potrebbe esserci stato un distacco che ha sciupato l’armonia di una volta. Non demordere! Anche se le tante difficoltà ti rendono ancora piuttosto sconfortato, sappi che nel corso del 2021 ritroverai l’entusiasmo di sempre.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 11 gennaio 2021: Toro

Domani sarà un’altra giornata complicata. Preparati a vivere due mesi, gennaio e febbraio, non semplici. Le stelle ti metteranno in condizione di esaminare molti aspetti della tua vita e, forse, anche di faticare un po’. Qualcosa continua a non funzionare, tu non ti senti in piena forma e con queste premesse verrà da sé un certo malcontento, la voglia di mettere in dubbio alcune scelte fatte in passato.

Oroscopo domani lunedì 11 gennaio 2021: Gemelli

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti sentirti giù di corda. È probabile che domenica tu abbia avuto dei problemi relazionali, qualche contrasto pesante. Il 2021 sarà un anno particolarmente promettente. Per sfruttarlo al meglio, dovresti cominciare a filtrare esperienze e relazioni attraverso la razionalità, non farti travolgere dalle emozioni, altrimenti ne uscirai spompato. Proprio come appari in questi giorni! Cerca di ricaricare le batterie.

Previsioni domani lunedì 11 gennaio 2021: Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani si preannuncia una giornata piuttosto delicata per le questioni di cuore. Tieni sempre a mente che, non avendo più Saturno contrario, non ripercorrerai un altro anno doloroso come il precedente. Eppure ci sono ancora delle difficoltà in amore, un problema personale da risolvere. D’ora in avanti dovresti iniziare ad accettare gli eventi passati, senza giudizio e sforzarti ad andare avanti.