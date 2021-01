Oroscopo Paolo Fox domani – lunedì 11 gennaio 2021 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 11 gennaio 2021. Mentre il weekend sta per finire, ci prepariamo già a una nuova settimana. Comincerà nel migliore die modi per tutti i segni? Ancora molte difficoltà per il Leone, mentre la Vergine dovrà fare i conti con un’enorme stanchezza. Secondo Paolo Fox la Bilancia sarà immersa nei suoi pensieri, lo Scorpione potrà recuperare la serenità in amore. Se sei curioso di scoprire, nel dettaglio, cosa rivelerà il popolare astrologo de I Fatti Vostri, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto ai 4 segni di mezzo dello zodiaco. Se, invece, vuoi sapere come sarà la giornata di oggi, dai un’occhiata all’oroscopo di Paolo Fox per oggi, dedicato ai primi 4 segni, ai 4 segni di mezzo e agli ultimi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 11 gennaio 2021: Leone

Domani qualcosa non andrà. Ci sarà chi sentirà di dovere dare qualcosa a una persona o, al contrario, chi sarà convinto di non aver ricevuto tutto quello che gli spettava. E potrebbe trattarsi di soldi come di un aiuto, un consiglio, un supporto morale. Mancano i riferimenti di cui avresti bisogno ora. Tutto questo peserà ancora di più sulle spalle e nell’animo di chi ha lavorato duramente e ottenuto molto poco. Il tuo 2021 è partito con fiacchezza, stanchezza fisica, ma vedrai che molto presto potrai recuperare!

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 11 gennaio 2021: Vergine

Domani sera emergerà molta stanchezza, provocata da alcune difficoltà relazionali. Quello che il tuo oroscopo ti chiede di fare adesso è comprendere quali sono state le occasioni più valide, i risultati migliori che hai ottenuto nel 2020 e portarli con te nei prossimi mesi. Più che agire, adesso dovresti riflettere, fare ordine nella tua mente. Nel corso della giornata nasceranno dei disagi con qualcuno.

Oroscopo domani lunedì 11 gennaio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e martedì la Luna in quadratura potrebbe renderti piuttosto pensieroso e incerto sul da farsi. Anche se stai ritrovando più chiarezza e determinazione, è probabile che ti manchi ancora una direzione sicura da seguire d’ora in avanti. Entro febbraio, comunque, qualcosa comincerà a muoversi dal punto di vista lavorativo ed economico. In amore, invece, ci sono ancora molti problemi da risolvere, forse dovuti a una lontananza fisica o psicologica.

Previsioni domani lunedì 11 gennaio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà necessario mettersi nell’ottica di recuperare un po’ di serenità in più. Anche se sul fronte lavorativo ed economico, persistono difficoltà e insoddisfazioni, in amore avrai la complicità di una buona Venere. Approfittane, per fare nuovi incontri, per riavvicinarti a una persona del passato non del tutto dimenticata. Sabato prossimo sarà una giornata particolarmente favorevole: perché non organizzi qualcosa di speciale per il fine settimana?