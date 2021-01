Oroscopo Settimanale – Gli uomini più atletici dello zodiaco: ecco quali sono

Mentalmente e anche fisicamente siamo tutti diversi e a nostro modo, unici anche se quando si parla di “voglia di muoversi” come esercizio sportivo mente e corpo solitamente lavorano in simbiosi. Un animo atletico, o comunque portato naturalmente a voler migliorare la propria struttura fisica, anche per molti essere atletici è qualcosa di naturale.

Oggi esamineremo i segni zodiacali maschili che maggiormente rientrano in questa descrizione:

Scorpione

Nonostante possa apparire molto più focalizzato sull’aspetto “mentale” e razionale, lo Scorpione è molto spesso molto atletico, essendo un segno molto attivo e sempre pronto a mettersi a disposizione degli eventi. Non è vanitoso e generalmente fa dello sport per sentirsi meglio ma è raro vedere un uomo Scorpione con poca voglia di muoversi.

Leone

Un po’ troppo esibizionisti e concentrati sul loro aspetto, i Leone amano avere gli sguardi puntati verso di loro, e per questo spesso si spingono un po’ troppo oltre. Non sempre sono vanitosi nel vero senso della parola: a loro basta un complimento per aumentare la loro autostima, ma la cosa sostanzialmente “finisce lì”. Amano muoversi perchè molto semplicemente li fa star bene.

Ariete

L’unico modo per gestire l’energia emotiva dell’Ariete è essere sempre in movimento, il che riassume alla perfezione il carattere di questi uomini che in pratica non stanno mai fermi.

Essendo molto competitivi preferiscono dedicarsi ad attività non “fini a se stesse” come il body building, per loro l’esercizio deve avere un fine ultimo, agonistico o sportivo.

Vergine

Il loro rapporto verso il movimento fisico è qualcosa di molto intimo, che li fa star bene mentalmente oltre che fisicamente: raramente sono dei frequentatori di palestre e simili, anzi amano stare da soli. Generalmente appaiono mediamente pigri anche se si muovono in continuazione.