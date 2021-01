Oroscopo Settimanale – I segni più propensi al tradimento: ecco quali sono

L’essere umano è naturalmente portato al tradimento, o perlomeno ad avere quest’attitudine: anche se non tutti abbiamo tradito, probabilmente ci abbiamo almeno pensato una volta, e non è un caso che la paura di essere traditi è fonte di grande preoccupazione sopratutto nella vita di coppia. Anche i più innamorati possono “cadere in tentazione” ed è qualcosa che teoricamente colpisce tutti, anche se c’è una maggiore tendenza per questi segni:

Gemelli

Fondamentalmente fedeli, hanno grande capacità comunicative, sopratutto per quanto riguarda la controparte maschile, che ama manifestasrsi spigliata e disponibile al dialogo. Questo fatto fa si che siano considerati particolarmente attraenti ed interessanti, anche se impegnati.

Sagittario

E’ la routine che aumenta le possibilità di tradire da parte del Sagittario che è costantemente alla ricerca di nuovi stimoli sia nel partner, e se proprio non riesce a trovane, è portato a cercare altrove. Rappreentano lo “spirito libero” quindi è piuttosto difficile tenerli a bada.

Bilancia

I più insospettabili, amano sfruttare questa capacità innata di apparire sempre lindi e trasparenti proprio per carpire la fiducia del partner. E’ molto probabile che le loro “avventure” non abbiano valenza sentimentale, ma siano dettate dallo spirito di “peccare”, ma se scoperti difficilmente riusciranno a giustificarsi.

Ariete

Fedele ma anche impetuso e difficilmente controllabile: Ariete è sintomo di grande forza interiore e sebbene non siano portati “di base” al tradimento proprio la capacità di farsi notare anche senza volerlo li rende spesso attraenti e quindi in molti casi cedono un po’ troppo facilmente alle lusinghe, con tutte le complicazioni del caso.