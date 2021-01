Oroscopo Settimanale – Quali sono le donne più dispettose ed immature dello zodiaco?

Il mondo femminile è molto variegato e costellato di personalità spesso molto diverse: nonostante tutti siamo soggetti ad “ammorbidire” la nostra personalità in modo parziale con l’età della ragione, alcuni tratti restano anche nell’età adulta. Uno su tutti è il fattore “capriccio”, che non sembra voler abbandonare alcune personalità femminili, come quelle che andremo ad esaminare in questa lista.

Leone

Fondamentalmente gioviali e tranquille, non riescono a nascondere un’indole un po’ infantile e talvolta dispettosa quando non sono considerate. Leone resta un profilo mediamente egocentrico e quindi la reazione tipo è solitamente immatura.

Scorpione

Riescono a passare da un atteggiamento maturo e ponderato ad uno molto vendicativo, che subentra anche per ragioni poco importanti, visto che sono delle pessime perdenti che non accettano la sconfitta in modo sano. In questi casi infatti rispondono con un atteggiamento dispettoso nel senso più classico del termine.

Gemelli

Hanno difficoltà a somatizzare le delusioni e non riescono a tendersi dentro ciò che pensano, sopratutto se si tratta di critiche o comunque pensieri negativi. Il punto è peccano proprio nella comunicazione di queste emozioni, risultando il più delle volte un po’ sgarbate e troppo dirette.

Capricorno

La donna Capricorno ci prova, a risultare matura e disinteressata, ma fondamentalmente è più forte di lei: il carattere un po’ troppo rancoroso spesso ha la meglio e quindi tende ad apparire molto puntigliosa e dispettosa in gran parte delle situazioni. Se offese, tradite o deluse rendono immediatamente pan per focaccia, in maniera molto evidente e impossibile da dimenticare.