Ricetta Crostata cioccolato: ecco un guscio croccante ed un gusto esplosivo

Ricetta Crostata cioccolato – I dolci sono il punto debole di molti, del resto come si può resistere ad un dolce? La crostata al cioccolato è un dolce irresistibile, ha un guscio croccante fuori ed una crema morbida all’interno. Questo dolce ha tutte le caratteristiche per piacere a tutti. Inoltre questa crostata è arricchita con la scorzetta di arancia e quindi questa crostata cioccolato ed arancia ha un gusto esplosivo. Provatela e non ve ne pentirete.

Ricetta Crostata cioccolato – INGREDIENTI

200 g di farina

125 g di zucchero

75 g di burro

un uovo

una bustina di vanillina

300 ml di panna

250 g di cioccolato fondente

scorza di un’arancia

Ricetta Crostata cioccolato – PREPARAZIONE

Per prima cosa preparate la pasta frolla. Impastate il burro morbido con lo zucchero e la vanillina, aggiungete l’uovo e mescolate. Unite poi la farina, un pizzico di sale. Impastate e formate una palla, fate riposare in frigo avvolta nella pellicola per una mezz’ora.

Nel frattempo versate la panna in una casseruola ed aggiungete la scorzetta di un’arancia grattugiata finemente. Portate a bollore e fatela riposare. Mettete da parte.

Stendete la pasta frolla e foderate uno stampo per crostate da 28 centimetri, bucherellate il fondo e coprite con carta da forno e fagioli secchi ed infornate in forno preriscaldato a 180° per 15 minuti, poi togliete la carta e fate cuocere per altri 15 minuti.

Nel mentre sciogliete il cioccolato a bagnomaria ed aggiungete la panna. Fate raffreddare e prima che si rapprende montate con le fruste.

Fate raffreddare il guscio di frolla e versate la crema nella frolla . Fate riposare almeno un paio d’ore in modo che la crema si rapprenda. Decorate con ciuffetti di panna o con

Buonissima!