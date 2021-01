Classifica e oroscopo martedì 12 gennaio 2021: irrequietzza per l’Ariete e l’Acquario

Ecco l’oroscopo di martedì 12 gennaio 2021 e la classifica dei segni zodiacali. È cominciata una nuova settimana e siamo già a martedì. Quali sorprese riserveranno le stelle ai segni zodiacali? L’Ariete e l’Acquario dovranno tenere la propria irrequietezza sotto controllo, i Gemelli avranno un leggero calo fisico. Il Sagittario ritroverà il suo innato ottimismo. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di martedì e scopri la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di martedì la Luna in quadratura potranno suscitarti un po’ di agitazione, una certa tensione nervosa che ti converrà contenere. Se non farai attenzione, finirai con il discutere in famiglia. 3 stelle.

Toro

Anche se Giove in aspetto contrario continua a provocarti problemi pratici, nelle prossime ore potrai contare sul sostegno della Luna e di Venere in ottima posizione. Dai più spazio ai sentimenti, perché in questi giorni potrebbero diventare importanti. 4 stelle.

Gemelli

Potresti trascinarti una stanchezza o un leggero malore emerso nei giorni scorsi, forse a causa di troppo nervosismo. In questa giornata non dovresti strafare, ma riposarti e ricaricare le batterie in vista di febbraio, un mese che sarà ricco di opportunità. 3 stelle.

Cancro

Sarà una giornata particolarmente complicata. Con la Luna e Venere in opposizione sentirsi giù di corda o vivere dei momenti di disagio con gli altri. Sarà una di quelle giornate in cui ti sentirai poco soddisfatto, forse mancheranno un po’ di attenzioni. 2 stelle.

Leone

Secondo l’oroscopo di martedì sarebbe il caso di dare più spazio ai sentimenti e agli affetti. Nelle ultime settimane sei stato del tutto assorbito dal lavoro, dai soldi e dai tanti problemi pratici che Giove e Saturno e in opposizione ti stanno provocando. Ma l’amore potrebbe essere proprio il modo in cui ricaricare le pile per affrontare le sfide quotidiane. 3 stelle.

Vergine

Sarà una giornata molto piacevole, grazie alla Luna in aspetto favorevole. Tu avrai molta energia e una buona vitalità. Venere ti susciterà la voglia di amare, di recuperare quei sentimenti che avevi messo un po’ troppo in secondo piano. 4 stelle.

Bilancia

Si respirerà un’aria piuttosto tesa, colpa della Luna in quadratura potrebbe far nascere qualche disagio in amore o nel posto di lavoro. Servirà particolare prudenza per non lasciarsi coinvolgere in qualche diverbio. 2 stelle.

Scorpione

Avere Giove in aspetto contrario significa dover fare i conti con alcuni problemi di carattere economico, legale o burocratico e tu, Scorpione, ne sa qualcosa da un po’ di tempo! Dovrai munirti di prudenza, buonsenso e affrontare cosa ti procura agitazione da qualche settimana. La Luna in Capricorno ti fornirà l’energia necessaria. 3 stelle.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di martedì sarai traboccante di energia, vitalità, voglia di amare, di circondarti di persone piacevoli. Stai recuperando il tuo innato ottimismo e la voglia di dispensarlo a chi ti sta vicino. A poco a poco stoa ritornando la persona solare e positiva di sempre! 5 stelle.

Capricorno

Si preannuncia una giornata particolarmente emozionante, con la Luna e Venere nel tuo cielo. I sentimenti saranno messi in primo piano. In questo momento saranno favoriti i progetti di coppia, i nuovi incontri, le riappacificazioni o i riavvicinamenti. Non mettersi in gioco, sarebbe un vero peccato. 5 stelle.

Acquario

In questa giornata dovrai tenere a freno la tua irrequietezza, perché se emergerà in tutta la sua irruenza, provocherà qualche contrasto. Dovresti sforzarti di chiarire con calma ogni piccola incomprensione intorno a te, perché molto presto non ne avrai più tempo. Le stelle ti metteranno con le spalle al muro e ti imporranno un cambiamento importante. 3 stelle.

Pesci

Da quando Venere ha raggiunto il segno del Capricorno, tu hai cominciato a recuperare più forza, più chiarezza e armonia interiore. Adesso, le tensioni e i dubbi che ti hanno tormentato lo scorso dicembre, sono solo un ricordo. È tempo di voltare pagina e scrivere un nuovo capitolo. 4 stelle.