Quali sono gli uomini più volubili dello zodiaco? Scoprilo con questa lista

Per anni, l’essere volubili ossia eccessivamente dediti a cambi di umore anche per motivazioni difficili da percepire è sembrato un atto quasi solo esclusivamente femminile quando in realtà “colpisce” anche gli uomini in maniera frequente, sopratutto alcuni, notoriamente i più ansiosi e sensibili in assoluto, ma non solo.

Ecco infatti la lista degli uomini più volubili ed instabili dal punto di vista dell’umore:

Scorpione

Tende a mostrarsi prevalentemente forte, misterioso e deciso, anche se non sempre riesce a nascondere un animo talvolta tormentato, sensibile e molto volubile a volte anche in maniera totalmente ingiustificata e quindi impossibile da comprendere a fondo. E’ un vero e proprio cruccio per questi uomini.

Cancro

Ansioso e fin troppo ricettivo, il Cancro ha un carattere sostanzialmente forte ma che viene limitato molto dalla propria insicurezza, che può essere parzialmente o totalmente mitigata dal supporto emotivo. Sopratutto quando è da solo infatti questo profilo maschile manifesta la propria incoerenza emotiva in maniera più netta. Star vicini a qualcuno per l’uomo Cancro è la miglior medicina.

Pesci

Gioie e dolori per gli uomini nati sotto questo segno: l’estrema sensibilità e l’attitudine a preoccuparsi, spesso in modo eccessivamente pessimistico lo porta a lunghi o comunque non trascurabili periodi in cui cambia il proprio mood anche più volte nel corso della stessa giornata.

Gemelli

Il segno dei Gemelli è incoerente e volubile perchè riflette in maniera costante la personalità complessa che contraddistingue il segno: riescono infatti a mutare in maniera molto naturale, quasi spontanea il proprio umore, in maniera giustificata ma anche senza apparente motivazioni.