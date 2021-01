Ricetta Minestra con ceci e rosmarino: ecco una ricetta rustica e golosa

Ricetta Minestra con ceci e rosmarino – Con il tempo freddo e piovoso è perfetto gustarsi una bella zuppa calda e confortevole. Vi lascio la ricetta di questa favolosa zuppa con ceci e rosmarino molto buona e gustosa.

Ricetta Minestra con ceci e rosmarino – INGREDIENTI

DOSI PER 4 PERSONE

400 g di ceci secchi già lessati (o in scatola)

un litro di brodo vegetale

due rametti di rosmarino

1 spicchio di aglio

150 g di pasta formato corto

olio evo

sale e pepe q. b.

Ricetta Minestra con ceci e rosmarino – PREPARAZIONE

Mettete i ceci in una casseruola con un po’ di olio e metteteci sopra il brodo e fate cuocere per una ventina di minuti. Prelevate due mestoli di ceci e teneteli da parte, il resto riduceteli in crema. Aggiungete nuovamente i ceci nella casseruola con l’aglio e fate bollire, unite la pasta e fate cuocere. Salate e pepate. A cottura ultimata aggiungete i rametti di rosmarino e fate riposare per qualche minuto.