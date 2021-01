Classifica e oroscopo mercoledì 13 gennaio 2021: il Toro e i Pesci recuperano in amore

Ecco l’oroscopo di mercoledì 13 gennaio 2021 e la classifica dei segni zodiacali. I primi giorni della settimana sono passati in un soffio ed eccoci già a mercoledì. Quali segni saranno baciati dalla fortuna nelle prossime ore? L’Ariete e la Bilancia dovranno tenere a bada il proprio nervosismo, mentre il Leone e il Cancro avranno dei chiarimenti da affrontare. Bel recupero in amore per i Pesci. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di mercoledì e scopri la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo d mercoledì la Luna sarà in quadratura: ti converrà avere molta prudenza nel relazionarti con gli altri, perché potrebbero nascere delle discussioni. Lascia passare questa giornata senza tensioni e vedrai che da giovedì l’umore diventerà migliore. 3 stelle.

Toro

La Luna affiancherà Venere in ottima posizione. Nelle prossime ore l‘amore ritornerà in auge e potrebbe regalarti momenti ricchi di emozioni. Ne gioveranno anche quelle coppie che negli ultimi tempi sono state messe a dura prova da una difficoltà fisica, economica o lavorativa. 3 stelle.

Gemelli

Ora che stai recuperano la forza, dovresti cominciare a fare nuovi progetti in vista delle prossime settimane. Gennaio e febbraio saranno due mesi ricchi di nuove opportunità lavorative: non sfruttarli al meglio, sarebbe un peccato! 4 stelle.

Cancro

Luna e Venere in opposizione non promettono niente di buono in amore. Per fortuna, d’ora in poi avrai più forza e serenità e saprai affrontare le difficoltà con più determinazione. Sfrutta la giornata per chiarire cosa non va, in famiglia e nel lavoro. 3 stelle.

Leone

Come indica l’oroscopo di mercoledì le stelle ti incoraggeranno a fermarti e provare a chiarire cosa non sta filando liscio. Da settimane ti porti dietro una profonda agitazione, forse anche la rabbia per un’ingiustizia subita. Dovresti provare a risolvere i tuoi problemi, a confrontarti con chi ti ha fatto arrabbiare. 2 stelle.

Vergine

La Luna e Venere in ottima posizione, Mercurio, Giove e Mercurio in aspetto interessante: d’ora in poi ti sarà possibile cercare nuovi stimoli nel lavoro e in amore. Basterà sbarazzarsi di ogni timore e lasciarsi andare! 5 stelle.

Bilancia

La Luna in quadratura, accanto a Venere, potrebbe provocarti qualche disagio con una persona. Dovresti approfittare delle prossime ore per provare a chiarire cosa non va in un rapporto, parlare a cuore aperto. 3 stelle.

Scorpione

Si preannuncia una giornata particolarmente critica. Sarai assorbito da alcuni problemi di carattere pratico, forse economico, legale o burocratico. Sarà importante cercare di risolverlo al più presto e non trascinarlo nei prossimi giorni. 2 stelle.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di mercoledì finalmente potrai recuperare il tuo innato ottimismo, quell’entusiasmo nei confronti della vita che ti rende tanto speciale. È tempo di dedicarsi a qualcosa di nuovo, un’lavoro, un’esperienza o un progetto che ti appassioni. 5 stelle.

Capricorno

Si prospetta una giornata magnifica, soprattutto sul fronte amoroso. La Luna sarà nel tuo segno, accanto a Venere. Nei prossimi giorni arriveranno le risposte che desideri da tempo e questo varrà sia per chi è in coppia che per chi è solo da tempo. 5 stelle.

Acquario

Dovresti sforzarti di canalizzare la tensione nervosa di questi giorni, tutta l’agitazione che provi verso un progetto costruttivo, qualcosa di nuovo. Cerca di tenere sotto controllo l’impulso di mandare tutto all’aria e rimani focalizzati sui tuoi obiettivi futuri. 3 stelle.

Pesci

D’ora in avanti potrai recuperare il terreno perso in amore. Il prossimo weekend sarà particolarmente promettente: dovresti approfittarne, per organizzare qualcosa di speciale insieme al partner. 4 stelle.