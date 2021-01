Diletta Leotta insieme a Can Yaman sembra lanciare alcuni messaggi sui social che vedono protagonista il giovane attore turco. Negli ultimi giorni a lanciare l’indiscrezione sulla possibile frequentazione tra la speaker radiofonica e il grande sex symbol è stata proprio Anna Pettinelli all’interno del suo spazio in radio.

Anna Pettinelli in fatti, su Rds avrebbe svelato che Can Yaman starebbe frequentando una ragazza italiana molto famose. Le sue precise parole infatti sono state: “Can Yaman sta con un’italiana famosa, la fonte è certa”. Una frase che non è passata inosservato e che tutti hanno visto chiaramente riferita a Diletta Leotta.

Sembrerebbe infatti che, entrambi abbiano soggiornato diversi giorni fa all’interno dello stesso hotel della Capita, aumentando così il dubbio e il gossip che li vede protagonisti. Nelle ultime ore però, a lanciare un nuovo indizio sembra essere stata proprio la giovane su suo profilo Instagram. Di cosa stiamo parlando?

Diletta Leotta insieme a Can Yaman? Nuovo indizio sul presunto flirt

Diletta Leotta durante la giornata di ieri sul suo profilo Instagram ha mostrato un dolce regalo che ha ritrovato sul letto della camera d’hotel. Il tutto infatti, ha lasciato intuire che fosse stato proprio l’attore turco a regalare questa bellissima sorpresa alla conduttrice di Dazn.

Gli indizi sul suo presunto flirt con il sex symbol di DayDreamer sembrano sempre più incriminanti tanto che sui social non si parla di altro ormai da diversi giorni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Nessuno dei due volti noti però, ha smentito o confermato le tantissime ipotesi che gli utenti social si stanno ponendo di fronte a questo uovo presunto corteggiamento. La stessa Diletta Leotta infatti, sul suo profilo Instagram ha ringraziato dei fiori in un modo molto sospetto. La showgirl ha così affermato che: “Dopo una giornata di lavoro trovare un mazzo di fiori in camera ci fa dormire con il sorriso”

Li avrà mandati Can Yaman per conquistare una volta e per tutte il cuore della giovane Diletta Leotta?