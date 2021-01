Elisabetta Gregoraci non ha rispettato la quarantena? La forte accusa di Taylor Mega

Elisabetta Gregoraci non ha rispettato la quarantena dal suo rientro a Dubai? L’accusa diretta e senza veli arriva proprio da Taylor Mega che, durante la diretta del Grande Fratello Vip si è lasciata andare a un lungo sfogo.

La diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip ha visto ancora una volta protagonista assoluta Elisabetta Gregoraci che ha deciso di levarsi qualche sassolino dalla scarpa. La ex gieffina uscita a Dicembre per tornare a casa da suo figlio dopo il prolungamento del programma, ha deciso di intervenire nei confronti di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Secondo il suo punto di vista infatti, sia Pierpaolo che la sua nuova fiamma, stanno continuando a parlare di lei cercando visibilità.

Mentre Elisabetta Gregoraci era all’interno del cucurio per un confronto diretto, Taylor Mega ha lanciato un’accusa che ha fatto riflettere tantissimi utenti social e telespettatori. L’influencer che di recente è tornata da Dubai sta rispettando la quarantena obbligatoria per chi è tornato in Italia nelle ultime settimane. Quarantena obbligatoria anche per Elisabetta che invece sembra non aver rispettato. Quali sono state le parole dell’opinionista di Barbara D’Urso?

Elisabetta Gregoraci non ha rispettato la quarantena? L’accusa di Taylor Mega

Taylor Mega durante la diretta del Grande Fratello Vip ha caricato sul suo profilo Instagram alcune accuse nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Non è la prima volta che l’influencer si scaglia contro la ex moglie di Flavio Briatore, accusando di averle gridato contro a novembre all’interno dell’hotel dove alloggiavano.

Questa volta però, all’accusa di Taylor sembra molto più dura e diretta tanto che, nelle sue storie Instagram ha affermato: “Ma io mi chiedo una cosa. Io sono tornata da Dubai e sto facendo la quarantena. Quindi com’è possibile che alcune persone invece vadano in tv e a quel paese la quarantena? Vabbè. Sono curiosa se chi faceva le storie su di me prima, ora riserverà lo stesso trattamento per queste persone, mah. Quindi io che ho fatto il tampone ed è risultato negativo posso uscire come se niente fosse? No, chiedo perché sono confusa”.