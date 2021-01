Ida Platano irrompe a Uomini e Donne e al centro dello studio scatena un vero e proprio accesso confronto contro Riccardo Guarnieri. Tra di loro le cose sembra non essere del tutto chiare ma in particola modo superate e proprio per questo, la ex dama del parterre femminile ha deciso di smascherare una volta per tutte il suo ex compagno.

Al centro dello studio del talk show firmato Maria De Filippi sono volati insulti, parole pesanti ma in particolar modo rivelazioni inaspettate da parte di entrambi. Non è la prima volta infatti, che la ex coppia si ritrova al centro per litigare senza riuscire a chiarire niente della loro storia ormai finita. Questa volta però, Ida Platano si è scagliata contro Riccardo rivelando alcuni dettagli inaspettati del cavaliere che, hanno lasciato tutti molto turbati. Quali sono state le parole della ex dama?

Ida Platano irrompe a Uomini e Donne: “Riccardo Guarnieri adesso ti rovino”

Ad attaccare per primo la ex dama è stato proprio Riccardo che ha tuonato contro di lei: “Non ti vergogni? Parlavi di coraggio e non ne hai mai avuto. Sono incavolato come una bestia per come sono stato trattato, sei stata spietata, non hai avuto rispetto nemmeno per un bambino di 11 anni. Sei venuta qui per la lucina rossa, squallida”.

Tra di loro infatti, continuano ad esserci segreti e dettagli non raccontati che hanno portato alla fine della loro storia d’amore. Una discussione durata praticamente tutta la puntata e che ha riportato a galla delle situazioni poco piacevoli per entrambi ma che, a distanza di mesi, non sono ancora risolte.

Tra tutte le offese, affermazioni e attacchi però, le parole di Ida Platano hanno lasciato un vero e proprio segno all’interno dello studio. La ex dama del parterre femminile ha accusato il cavaliere: “Lui è un narcisista, si è nutrito del mio amore. L’ho sempre aspettato. Per rientrare nel programma si è ripulito la faccia a mio scapito: dicevi che dormivi in una cameretta e non è vero. Sei un signore solo in apparenza. Io ho due attributi sotto che non hai idea. Vogliamo parlare della quarantena? In due mesi e mezzo di lockdown non ha fatto l’amore con me. Posso dire anche il numero perché le ho contate: due. Cosa devo pensare di uno che dice di amarmi e non sta con me?!”.