Quali sono i segni zodiacali che non sopportano il contatto fisico? Ecco la lista

Non siamo soliti condividere in modo assoluto in modo omogeneo le abitudini sociali, come un semplice contatto fisico, che sia questo una stretta di mano, un abbraccio o quant’altro: alcune persone infatti non amano “esporsi” da questo punto di vista e questo si riflette inevitabilmente anche nella vita privata e personale. Ecco quali sono i segni che maggiormente mal sopportano il contatto fisico.

Vergine

Anche nell’intimità, non sono certo prodighi di contatti fisici, anche se non si considerano “freddi”, visto che hanno una metodologia tutta personale per manifestare l’affetto. La situazione cambia sensibilmente in altri contesti dove quando possono si limitano ad una stretta di mano.

Acquario

Per fidarsi totalmente all’Acquario occorre tempo e la persona giusta, ecco perchè decidono in maniera molto calma e tranquilla a chi dedicare le proprie attenzioni. In quasi tutte le altre situazioni sono formalmente quasi infastiditi dal contatto fisico, nonchè detestano chi conversa troppo da vicino, ad esempio.

Scorpione

Un segno passionale e “focoso” nell’intimità può essere assolutamente considerato distaccato in altri contesti, formalmente perchè non ama essere giudicato e non vuole mostrarsi in maniera troppo evidente, preferendo agire da “misterioso”. Sono molto parchi nel manifestare le effusioni, ad esempio e lo fanno solo lontani da occhi indiscreti.

Gemelli

Preferiscono sicuramente il dialogo al contatto vero e proprio, situazione che tende infatti ad imbarazzare molto, rendendo insicuri i rappresentanti di questo segno. La situazione cambia sensibilmente quando sono molto coinvolti ma in ogni caso è raro vedere un Gemelli che si prodiga in manifestazioni emotive tangibili.