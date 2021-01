Ricetta Ciambellone di zia Irene: ecco la ciambella più soffice senza burro

Ricetta Ciambellone di zia Irene – I ciambelloni sono i dolci della tradizione, sono i dolci da colazione per eccellenza, i più genuini e buoni.

Preparare un ciambellone per la colazione dei vostri bambini o ragazzi sembra una cosa semplice, ma in realtà non lo è perché fare un ciambellone alto, soffice e scioglievole è cosa difficile.

Oggi però io vi lascio la ricetta di questo ciambellone che è infallibile ed è a prova di pasticcione. Provatela e non ve ne pentirete.

Ricetta Ciambellone di zia Irene – INGREDIENTI

3 uova

300 g di farina

200 g di zucchero

30 g di cacao più 15 g di latte

un bicchiere di latte non troppo freddo

un bicchiere di olio di semi di girasole

una bustina di lievito per dolci

due bustine di vanillina

Ricetta Ciambellone di zia Irene – PREPARAZIONE

Montate le uova con lo zucchero per dieci minuti, deve risultare un composto chiaro, omogeneo e spumoso.

Unite il bicchiere di latte ed il bicchiere di olio, unite poi la farina e la vanillina e montate ancora. Infine aggiungete il lievito per dolci e montate.

Dividete l’impasto in due parti ed in una delle due aggiungete il cacao disciolto nel latte.

Prendete uno stampo a ciambella di 26 centimetri imburrato ed infarinato e versate i due impasti alternandoli così da ottenere un bellissimo effetto marmorizzato. Cuocete in forno caldo a 160° per 40 minuti, fate comunque la prova stecchino prima di sfornare.

Appena torta la ciambella dal forno coprite con carta da forno ed un canovaccio.