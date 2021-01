Vuoi delle unghie perfette? Scopri questo semplice rimedio!

By

Le mani rappresentano un biglietto da visita importantissimo nei rapporti con gli altri. Non a caso, sono tantissime le persone che si impegnano per curarle. Porsi quest’obiettivo significa, per forza di cose, considerare anche le unghie.

Quando non sono coperte dallo smalto, sono infatti in bella vista e per questo devono essere sempre perfette! Esistono diversi rimedi naturali che permettono di raggiungere questo traguardo. Se pensi che tutti implichino un costo eccessivo, puoi anche cambiare idea e proseguire nella lettura di questo articolo.

Nelle prossime righe, infatti, abbiamo parlato di un trucco a dir poco semplice ed economico dedicato a chi, come te, punta a sfoggiare unghie perfette.

Tè verde: un alleato speciale della bellezza delle unghie

La bellezza delle unghie è messa a repentaglio da diversi fattori. Tra questi è possibile citare gli agenti atmosferici, ma anche e soprattutto l’onicofagia. Questo tic è estremamente diffuso e riguarda in particolare persone che vivono situazioni di nervoso. Tutto questo può compromettere fortemente l’estetica delle mani ma, per fortuna, esistono rimedi utili per ovviare al problema.

Uno di questi è un infuso di cui negli ultimi anni si parla tantissimo. Si tratta del tè verde, rimedio naturale speciale contraddistinto da proprietà a dir poco speciali. In questo novero è possibile citare la capacità di alleviare i fenomeni infiammatori. Alla luce di ciò, se ne consiglia l’utilizzo nei casi in cui è necessario fortificare le cuticole.

Cosa bisogna fare per utilizzare al meglio il rimedio? Prima di tutto bisogna preparare l’infuso. Il passo successivo prevede il fatto di prendere un batuffolo di cotone, che deve essere imbevuto nell’infuso. Cosa bisogna fare dopo? Avvolgere il cotone sulle unghie che si ha intenzione di trattare. Il bello di questo rimedio riguarda il fatto che, già dopo poche applicazioni, è possibile notare dei cambiamenti e delle unghie dall’aspetto decisamente più sano.

Attenzione: questo è solo uno dei tanti rimedi naturali che si possono suggerire a chi vuole sfoggiare unghie belle. Tra gli altri degni di nota rientra anche l’impacco olio e limone, per non parlare dell’utilizzo di olio essenziali come quello a base di lavanda o di mandorle dolci.

Inoltre, forse non tutti sanno che tra i rimedi per sfoggiare unghie perfette rientra anche il dentrifricio, che può essere passata sulle unghie con uno spazzolino.