Can Yaman e Diletta Leotta sembrano ufficialmente innamorati e a testimoniare il tutto sono le foto inedite del settimanale Chi. Il giornale di Alfonso Signorini si mostra ancora una volta un passo avanti ai tantissimi gossip in circolazione e mostra così in anteprima le foto inedite della nuova coppia.

Il sex symbol turco e la conduttrice sportiva di Dazn nei giorni scorsi hanno dato vita ad alcuni importanti pettegolezzi che li vedevano protagonisti insieme. Per diversi giorni infatti, entrambi hanno soggiornato all’interno dello stesso hotel di Roma cenando insieme. Il tutto è partito dalle affermazioni di Anna Pettinelli all’interno di Rds dove, aveva spiegato di sapere con chi Can Yaman si stava frequentando.

Nelle ultime ore però, sono arrivate le prove dei tantissimi gossip usciti sul loro conto e sulla presunta nuova storia d’amore. Chi rivela così gesti di affetto da parte di Can Yaman nei confronti di Diletta Leotta. Cosa è realmente successo?

Can Yaman e Diletta Leotta innamorati: Arriva la prima inedita foto insieme

Sul profilo Instagram ufficiale del magazine Chi, poche ore fa sono state caricate le foto che vedono protagonisti l’attore turco Can Yaman e Diletta Leotta. Nelle foto incriminate infatti, la coppia sembra molto intima e in atteggiamenti affettuosi all’interno di un ristorante o all’interno dello stesso hotel.

Entrambi si mostrano felici ma e molto vicini così da lasciare sorpresi gli utenti che ancora credevano a un ritorno di fiamma tra Diletta Leotta e Daniele Scardina.

Il settimanale Chi sul suo profilo ufficiale ha così esordito affermando: “Diletta Leotta e l’attore turco Can Yaman, nuovo sex symbol della tv e dei social, sono innamorati e hanno passato cinque giorni di passione in un grande albergo del centro di Roma. Si sono scambiati baci ed effusioni e i giorni appena trascorsi hanno visto nascere un nuovo, travolgente amore. La conduttrice di Dazn, che ormai ha chiuso definitivamente la storia con il pugile Daniele Scardina. Ha raggiunto a Roma l’attore che è arrivato in Italia per girare uno spot pubblicitario diretto da Ferzan Ozpetek e per firmare il contratto per la nuova serie su Sandokan, firmata Lux Vide. I due si sono lasciati domenica mattina quando Can è tornato in Turchia e Diletta si è recata allo stadio per la telecronaca di Roma Inter”.