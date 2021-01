Chi è Claudia Pandolfi, la bellissima Rosita nella nuova fiction su Canale 5 di nome “Made in Italy”. Proprio questa sera avremo modo di vederla in questa serie ambientata negli anni ’70 dove verranno riportate alla luce i grandi marchi della moda italiana. La sua carriera inizia negli anni 1991 grazie a Miss Italia dove è riuscita a classificarsi tra le posizioni finali e così cattura l’attenzione di Michele Placido. Prende parte ad un lungometraggio chiamato “Le amiche del cuore”, per poi recitare nella serie tv “Amico Mio”.

La sua notorietà è esplosa quando ha interpretato il ruolo di Alice nella fiction “Un medico in famiglia”, fino a tramutarsi in commissario chiamata Giulia Corsi in “Distretto di Polizia”. Riceve una nomination ai Nastri D’Argento recitando come una figlia nevrotica della sua amica Paola Cortellesi nel film “Due partite” diretto da Enzo Monteleone. In questi anni l’abbiamo vista molto determinata nella serie spopolata su Netflix e nota “Baby”.

Chi è Claudia Pandolfi

In merito alla sua vita privata sappiamo che si è sposata nel 1999 con il doppiatore Massimiliano Virgili, dolo la loro rottura si è legata con Andrea Pezzi. Anche la loro storia si è conclusa, così ha ritrovato l’amore accanto al cantautore Roberto Angelini ed insieme hanno avuto Gabriele nel 2006. Nonostante questo, anche questa relazione non è andata a finire bene, trovandosi molto vicina a Marco Cocci. Ad oggi invece, è innamorata del produttore Marco De Angelis, il padre del suo secondogenito Tito nato bel 2016.

