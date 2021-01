Chi è Enrico Lo Verso, l’attore che interpreta Ottavio nella nuova fiction “Made in Italy” sul palinsesto Mediaset. Sin da bambino si appassiona alla recitazione fino a diventare molto noto nel campo del cinema italiano, il suo successo arriva nel 1988 con il film “Il ladro di bambini”, poi ancora “La scorta”. Recita in film molto importanti come “Farinelli – Voce regina” e il famosissimo “Hannibal”.

Ama molto il teatro, di cui ne ha fatto il punto di riferimento della sua vita. Proprio in merito a questo ha preso parte a “Volevamo essere gli U2” diretto da Umberto Marino e “Naja” di Angelo Longoni. È stato presentato in concorso alla 58esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia in quanto protagonista di “L’Amore imperfetto” assieme a Marta Belaustegui.

Chi è Enrico Lo Verso

Come vi abbiamo detto poco fa, in questi ultimi anni è tornato a recitare negli spettacoli teatrali fino ad a questa sera in cui lo vedremo nella fiction a puntate “Made in Italy” su Canale 5. Riguardo la sua vita privata sappiamo davvero poco visto il carattere molto riservato, non gli piace che la luce dei riflettori si fermino sulla sua famiglia e i suoi figli. Ha incontrato sua moglie sul set di un film dove Elena lavorava nella produzione ed è proprio lì che è scattato il colpo di fulmine. Dopo essersi sposato, dal loro amore è nato un figlio di nome Giacomo.

Ecco alcune curiosità sul noto attore: