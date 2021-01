Chi è Greta Ferro che da questa sera su Canale 5 per ben quattro settimane interpreterà Irene Mastrangelo nella fiction Made in Italy? Questa sera infatti, Mediaset dopo aver deliziato i suoi telespettatori con la mini serie tv dei “Fratelli Caputo”, ha deciso di deliziare il suo pubblico con una nuova fiction già presente all’interno di Amazon Prime Video.

Una storia basata sugli anni ’70 che vede protagonista indiscussa Irene Mastrangelo, alle prese con il suo primo lavoro all’interno di una rivista di moda. La giovane, dopo aver discusso con il suo professore e aver rifiutato l’ultimo voto prima della tesi universitaria, ha deciso di portare un notevole cambiamento alla sua vita.

La giovane attrice Greta Ferro è nata a Vasto in Abruzzo il 19 Settembre del 1995 e vanta una famiglia alle spalle che l’ha sempre sostenuta e incoraggiata. Nata dal padre amministratore delegato del famoso pastificio “La Molisana”, mentre sua madre Gilda Antonelli ben che meno professoressa universitaria.

Chi è Greta Ferro, Irene di Made in Italy: Vita privata e carriera dell’attrice

Diplomata a liceo classico, nel 2012 ha deciso di vivere un anno in Cina per proseguire gli studi. Tornata in Italia si è stabilita a Milano dove ha studiato economia laureandosi alla Bocconi nel 2017. La giovane e bellissima Greta Ferro ha così iniziato la sua carriera da giovanissima ma conosciamola meglio e nel dettaglio.

Nel 2018 Greta è stata presente al cinema di Venezia per la promozione di “A Star Is Born” e nello stesso anno, ha svolto come protagonista la campagna eyewear di D&G. Dopo essere diventata una modella, Greta Ferro ha deciso di sbarcare nel mondo del cinema e delle televisione.

La giovane attrice ha così catturato l’attenzione di importanti registi, vestendo i panni di Irene Mastrangelo nella nuova fiction Made in Italy che andrà in onda questa sera.

Greta è anche la prima modella italiana ad essere tra le protagoniste delle campagne firmate “Giorgio Armani beauty”.

Curiosità sull’attrice di Made in Italy

Sono tantissime le curiosità che vedono ancora una volta Greta Ferro protagonista assoluta. Nonostante la sua giovane età infatti, lei stessa ha rilasciato alcune particolarità sul suo conto e sul suo carattere.