Chi è Lia Del Grosso, futura moglie di Corona: Carriera e vita privata

Chi è Lia Del Grosso, in questo momento al centro di vari gossip e pettegolezzi. Questo perché Fabrizio Corona ha dichiarato che presto i due diventeranno ufficialmente marito e moglie, la data delle nozze sarà svelata il 3 Febbraio dai diretti interessati. In molti però si son chiesti, in buona fede, chi fosse e perché il suo nome è uscito fuori solo in questo momento.

Lia è solo il nome d’arte di Pasqualina Del Grosso ed è nata ad Avellino, un anno prima dell’ex re dei paparazzi, quindi nel 1973. La 47enne si è laureata all’Università Cattolica del Sacro Cuore nell’immensa Milano. Nel 2003 la sua vita ha una svolta importante, fonda a Verona, la sua personale agenzia di comunicazione chiamata Ldg – consulting.

Chi è Lia Del Grosso

I servizi che l’agenzia presenta sono variegati e davvero interessanti per il marketing aziendale, la promozione culturale e sportiva, la formazione medico-scientifica. Un altro importante ruolo che ha è quello di General manager e amministratrice unica del Luxury Events Ldg, particolarmente specializzata nell’organizzazione di eventi, talenti e comunicazione. Si basti pensare che le sue sedi hanno luogo a Montecarlo, Verona e Milano.

Secondo il portale di Roberto D’Agostino, Lia e Fabrizio si conoscono da diverso tempo e proprio lei ci ha tenuto a stargli accanto nel momento più difficile della sua vita. Anche la sua ex moglie, Nina Moric, aveva dichiarato una presenza molto vicina a Corona di circa 50 anni, che sia lei? Da quanto sappiamo, i due si sarebbero avvicinati in modo più intimo dopo la sua uscita dal carcere, fino ad oggi in cui sembra essere confermata la notizia del loro matrimonio. Pasqualina, da quanto si evince, sarebbe molto innamorata di Fabrizio e sul suo profilo Instagram ha postato una foto molto interessante di due fedi. Questa è la didascalia:” Quando tempo è per sempre? A volte solo un secondo. E quanto tempo è un secondo? Quando ami, un’eternità”.