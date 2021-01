Chi è Margherita Buy nonché Rita Pasini all’interno della nuova fiction di Canale 5 dal titolo “Made in Italy”? La grandissima attrice infatti, farà parte del cast della nuova mini serie tv che prenderà il posto di “Fratelli Caputo” durante questa sera 13 Gennaio 2021.

Margherita Buy, nata il 15 Gennaio del 1962 a Roma dal padre dirigente di un’Unità sanitaria locale e dalla mamma casalinga. Nonostante sembra che in moltissimi non la conoscano, l’attrice è una delle più premiate in Italia del cinema italiano. Lei stessa ha il record di maggior numero di nomination ai David di Donatello per la recitazione. In totale, ben 15 premi ovvero 12 come migliore attrice protagonista e ben 3 come migliore attrice non protagonista di cui, 6 sono stati vinti proprio da lei.

Chi è Margherita Buy, Rita in Made in Italy: Vita privata e carriera dell’attrice

L’attrice durante il liceo conosce lo scritto Andrea Camilleri, insegnante dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica di Roma. Dopo la maturità, Margherita ha deciso di optare per la carriera artistica, ottenendo l’ammissione all’Accademia già dal secondo tentativo. Proprio all’interno della scuola ha incontrato Sergio Rubini con cui è nata una bellissima storia d’amore e che sposerà nel 1991 separandosi poi due anni dopo.

Nel 1986 Margherita sbarca direttamente al cinema dopo diverse esperienze in teatro con il film “La seconda notte” vincendo il Globo d’Oro come migliore attrice esordiente. Nonostante la loro separazione, l’attrice e Sergio Rubini hanno continuato a collaborare creando film di grande successo.

Continua così una carriera di grandissimi successi per Margherita Buy. Fino ad arrivare al 2011, vincendo così il premio alla carriera dal Festival de Cine Italiano de Madrid.

Dopo i tantissimi successi, Margherita Buy tornerà in tv con la fiction di Canale 5 di Made in Italy nei panni di Rita Pasini.