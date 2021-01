Sicuramente sapete chi è Raoul Bova, l’attore che oggi potremo vedere nei panni del grande stilista Giorgio Armani nella nuova fiction chiamata “Made in Italy”. Sarà possibile gustare la sua interpretazione su Canale 5 dove, assieme ad i suoi colleghi, torneranno indietro nel tempo negli anni ’70 per raccontare la moda italiana. Troveremo grandi marchi come: Fiorucci, Krizia, Valentino, Armani e Missoni, i quali hanno contribuito a rendere la serie veritiera ed affascinante.

La sua carriera è davvero immensa e basti pensare che fu decretato come sex simbol del nostro cinema, proprio grazie al suo fascino. Sicuramente lo ricordiamo per aver recitazione in numerosi film e serie tv, dopo tanta determinazione riesce ad ottenere il ruolo di protagonista nel 1993 in “Piccolo grande amore” di Carlo Vanzina. Un grande successo fu anche “Scusa ma ti chiamo amore” del grande Federico Moccia e il suo seguito “Scusa ma ti voglio sposare”.

Chi è Raoul Bova

Fin dalla sua piccola comparsa sugli schermi, Raoul ha sempre creduto nel suo sogno e nella sua attitudine e questo l’ha ripagato in tutto. Ad oggi dopo aver recitato accanto a dei grandi attori e aver collaborato accanto a registi di grande calibro, ha di nuovo ricevuto un ruolo essenziale nella nuova fiction targata Mediaset. Inoltre, vogliamo ricordarvi che nel 2010 è stato nominato Ambasciatore di buona volontà dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura. Grande affinità, in ambito lavorativo, con Paola Coltellesi con cui si è dedicato a due film in particolare.

Parliamo proprio di “Scusate se esisto” nel 2014 e “Nessuno mi può giudicare” tre anni prima. Diversi anni fa, fu protagonista accanto a Luca Argentero e Miriam Leone nel film “Fratelli Unici”, avendo un successo immenso proprio per la loro presenza. Oltre ad essere un bravissimo attore, dovete sapere che Raoul Bova è anche un regista, un doppiatore, proprio come suo zio, e un produttore di serie tv. Arrivando a collaborare con un altro sex simbol molto noto al pubblico italiano, Marco Bocci.

Vita privata e curiosità dell’attore di Made in Italy

Nel 2000 si sposa con Chiara Giordano, dopo diverse storie finite, con cui vive un immenso amore per circa tredici anni. In tutto questo tempo, nascono due figli: Alessandro Leon e Francesco, ciononostante il loro matrimonio si conclude una volta che l’attore incontra Rocio Munoz Morales sul set del film “Immaturi- il viaggio”. Nel 2013 infatti, si avvicinano fino a che, solo qualche anno dopo, nascono altre due bimbe: Luna e Alma. Si vocifera che, nell’estate scorsa, i due stessero cercando una location per celebrare le loro nozze, ma ad oggi non è ancora nulla confermato.

Per i più interessati, ecco alcune curiosità su uno degli attori più affascinanti del cinema italiano: