Classifica e oroscopo giovedì 14 gennaio 2021: nuove opportunità per Gemelli e Sagittario

Ecco l’oroscopo di giovedì 14 gennaio 2021 e la classifica dei segni zodiacali. La settimana prosegue, tra un impegno e un momento di relax, ed eccoci in un attimo già a giovedì. Come sarà la giornata dei segni zodiacali? Un piccolo calo fisico per la Vergine e i Gemelli, il Cancro dovrà affrontare nuove incomprensioni in amore. Il Leone sarà k.o. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di giovedì e scopri la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di giovedì dovrai cercare il giusto equilibrio tra una certa stanchezza, che ti assalirà all’improvviso, e la smania di riguadagnare il terreno perso nel lavoro. Avrai una gran voglia di cominciare nuovi progetti. In amore, Venere in quadratura potrebbe provocare nuove incomprensioni. 3 stelle.

Toro

Non sarà una giornata fra le più facili, del resto questo inizio anno ti ha causato fin da subito diversi grattacapi. La Luna sarà in quadratura: brutto segno! Nelle prossime ore potrebbe affiorare un po’ di nervosismo, una leggera stanchezza o del disagio con qualcuno. Non sprecare questa bellissima Venere! Impegnati per ristabilire l’armonia nella coppia. 3 stelle.

Gemelli

Fatichi un po’ a recuperare la piena forma dopo un fine settimana che ti affaticato parecchio. A poco a poco, però, ti senti più forte e ottimista. Ti aspettano settimane davvero promettenti: sfruttale nel migliore dei modi, proponendoti sul lavoro, cominciando un nuovo progetto, condividendo le tue idee. Mercurio, tuo pianeta guida, ti permetterà di spiccare tra tutti. 4 stelle.

Cancro

Avere il Sole e Venere in opposizione non è facile! Infatti da giorni fai i conti con tensioni in amore e in famiglia, con continue incomprensioni o mancanze di attenzione. Dovrai armarti di pazienza e soprattutto buonsenso, altrimenti potrebbero volare parole di cui poi ti pentiresti. Cerca di non riversare questa agitazione nel tuo lavoro. 3 stelle.

Leone

Secondo l’oroscopo di giovedì per questa giornata dovresti fare lo stretto indispensabile e niente di più. Rimanda ogni appuntamento importante, gli impegni più gravosi a un momento migliore. Nelle prossime ore l’insofferenza, la rabbia dovuta al fatto che non ti viene riconosciuto ciò che fai saranno amplificate dalla Luna in opposizione. 2 stelle.

Vergine

In questa giornata dovrai faticare un po’ per portare a buon fine i tuoi impegni di lavoro. Non sarà tutto regalato e potresti fare i conti con un po’ di stanchezza. In questi giorni non dovresti pretendere troppo da te, non ambire a traguardi ambiziosi, ma prova piuttosto a conservare ciò che hai già ottenuto. Meno male che l’amore saprà come ristorarti, se solo glielo permetterai. 3 stelle.

Bilancia

Si preannuncia una magnifica giornata in cui procederai a passo spedito insieme a Mercurio, Giove, Saturno e Luna. Preparati a un evento piacevole, come un apprezzamento, un affare a buon fine, una nuova proposta o qualche altra bella novità. In amore sarà importante chiarire quello che non sta filando liscio nel rapporto. 4 stelle.

Scorpione

Giove in aspetto contrario potrebbe causarti qualche problema di tipo legale, economico o burocratico. Dovresti provare ad affrontarlo al più presto e non trascinarlo a lungo. Da giorni stai aspettando del denaro che non arriva, forse a causa di qualche contrattempo o di un rallentamento. Per fortuna in amore ti aspettano giornate davvero promettenti. 3 stelle.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di giovedì sarà una giornata particolarmente proficua sul lavoro. La Luna sarà in aspetto favorevole, accanto a Mercurio. Anche Venere è piazzata in una posizione interessante per gli affari, i soldi, le firme e i contratti. Nelle prossime ore potrebbe arrivarti una buona notizia, una proposta, un guadagno extra. 5 stelle.

Capricorno

Sul fronte lavorativo non sarà una giornata in cui tutto sarà regalato. Dovrai impegnarti per portare a termine i progetti cominciati in passato, per ottenere dei risultati, ma alla fine le soddisfazioni arriveranno. Per fortuna che c’è l’energia marziana a ricaricarti e soprattutto l’amore, riportato in auge da questa bellissima Venere nel tuo cielo. 5 stelle.

Acquario

Avere una schiera di pianeti nel tuo spazio zodiacale non vuol dire solo fortuna e successo, ma anche molta responsabilità e coraggio. Sari rifornito di una bella dose di energia che dovrai orientare verso un obiettivo ben preciso, altrimenti diventerà agitazione e si riverserà inesorabilmente nei rapporti con gli altri. Giove cercherà di spingerti a cambiare ogni cosa: resistere a questo impulso di rinnovamento non farà che renderti ancora più difficile le prossime giornate. 4 stelle.

Pesci

Queste giornate sono particolarmente favorevoli per l‘amore, per i chiarimenti, le riappacificazioni o i nuovi incontri. A trarne beneficio saranno tutti i Pesci che siano in coppia, single da tempo o che abbiano da poco chiuso una relazione e ora siano decisi a voltare pagina. Sul lavoro dovrai pazientare ancora un po’, ma presto le cose si muoveranno. 4 stelle.