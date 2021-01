Fabrizio Corona si sposerà presto: vero amore o una mossa mediatica?

Dalle sue ultime dichiarazioni abbiamo appreso che Fabrizio Corona si sposerà presto con Pasqualina del Grosso. Solo poco tempo fa, l’ex re dei paparazzi aveva smentito una notizia molto interessante. Proprio quest’ultima lo vedeva protagonista di un nuovo matrimonio con Lia, suo nome d’arte, ma dalle sue parole sembrava essere solo una bufala per parlare di lui. Ma prima di tutto vogliamo chiarirvi un po’ le idee.

La donna che vediamo vicina all’ex di Nina Moric è un’imprenditrice di 47 anni, titolare di una nota agenzia di eventi. Si conoscono decisivamente da tanto tempo, ma la passione tra i due sembra essere sbocciata solo ultimamente, fino a portarli alle nozze. Insomma, dalle sue dichiarazioni non si riesce a capire se questa notizia sia il frutto di un vero amore o una nuova mossa mediatica per far girare ancora il suo nome. Ma vediamo quali sono state le sue affermazioni.

Fabrizio Corona si sposerà presto

Solo qualche settimana fa era uscita una voce di corridoio che prevedeva fiori di arancio nelle vicinanze per Fabrizio Corona e Pasqualina. A smentire la notizia era stato il diretto interessato, anche in modo abbastanza repentino, affermando che questo pettegolezzo fosse stato messo in giro dalla sua ex moglie, la madre di Carlos. Al settimanale Novella 2000 infatti, aveva dichiarato nei confronti di Nina Moric:” Lei è ancora innamorata di me e, non potendo avermi, cerca di farmi del male”. In merito a queste parole, noi tutti siamo rimasti stupiti dal cambio di rotta del diretto interessato così da farci dubitare, come tutti gli altri.

In molti quindi, hanno urlato alla mossa mediatica così da ricevere una sua riposta. Per la sua visione, le persone che affermano che queste nozze siano soltanto un modo per fare degli affari e non spinti dall’amore, si sbagliano di gran lunga. Queste sono state le sue parole nella rivista Tutto:” Si, è vero, ci sposiamo. Non ha più senso temporeggiare, è questo lo scoop del 2021. Il 3 febbraio annunceremo la data delle nozze”. A questo punto, non ci resta che aspettare per capire se questo matrimonio si farà o se sarà l’ennesima idea per far parlare di sé.