I segni zodiacali più pettegoli in assoluto: la lista potrebbe sorprenderti

Il rapporto che abbiamo con i pettegolezzi è sempre discontinuo e incerto: tutti siamo più o meno incuriositi dalle faccende che non dovrebbero riguardarci anche se la quasi totalità delle persone interprellate sembra quasi denigrare chi spettegola in modo “sfrenato”.

Essendo un concetto che può applicarsi ad ogni genere di contesto (e non per forza uno “frivolo” ad esempio), è possibile stilare una lista delle personalità zodiacali più pettegole in assoluto.

Gemelli

Amano dialogare, e sono anche particolarmente portati a farlo: non amano le menzogne ma preferiscono “ricamare sopra” qualsiasi storia, indipendentemente dalla provienienza, ecco perchè sono dei gran pettegoli, anche disprezzano chi utilizza questo tipo di dialogo per denigrare.

Scorpione

Apparentemente sono slegati dal mondo di pettegolezzi che è sempre più vasto e diversificato: la situazione muta totalmente quando si parla di argomenti che lo riguardano, dove il loro lato più ricettivo rivela una grande attitudine a scoprire e discutere dei particolari più assurdi di un contesto o di una persona.

Sagittario

Sono fortemente sociali e quindi particolarmente avvezzi al pettegolezzo, strumento che viene utilizzato tuttavia senza “secondi fini” ma solo per avere argomenti di conversazione sempre nuovi e “freschi”. In maniera analoga ai Gemelli non ama “sparlare” per criticare, essendo una personalità solitamente franca e schietta.

Ariete

Molto impulsivo, difficilmente non può fare a meno di parlare di tutto e tutti, ed essendo un profilo curioso di natura non è raro vederlo barcamenarsi in problematiche varie perchè tende a parlare in maniera profonda di affari che non sono assolutamente correlati alla propria vita. I pettegoli più “evidenti” in assoluto sono loro.