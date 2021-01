Ida Platano ha dei problemi di salute e a confessare quello che sta accadendo nella sua vita privata è la stessa ex dama di Uomini e Donne. Dopo l’ennesimo confronto con Riccardo Guarnieri al centro dello studio di Maria De Filippi, Ida ha spiegato nelle sue storie Instagram il difficile periodo che sta attraversando.

Nessuno si aspettava un nuovo scontro tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri che ha scatenato il caos a Uomini e Donne per ben due puntate. La ex coppia nata e cresciuta all’interno del programma è arrivata ormai da mesi al capolinea ma i rancori e i dissapori continuano ad emergere ancora una volta. Dopo la consegna dell’anello di matrimonio a Canale 5, la ex dama ha deciso di tornare per l’ennesimo chiarimento. Sui social però, si apre un capitolo importante della ex dama in cui confessa i suoi problemi di salute inaspettati. Quali sono state le sue affermazioni in merito?

Ida Platano problemi di salute: Ex dama confessa il suo dolore

La ex dama del parterre femminile di Uomini e Donne ha voluto così spiegare all’interno delle sue storie Instagram cosa sta realmente accadendo. Dopo il lungo sfogo contro il cavaliere nonché ex compagno, Ida si è mostrata molto triste ma soprattutto dispiaciuta.

Lei stessa infatti, non si aspettava affatto di avere una dura discussione arrivata a una piega imprevista ma soprattutto insanabile. Durante la giornata di ieri e quindi alla fine della messa in onda della puntata, Ida Platano è apparsa nelle sue storie Instagram per spiegare il suo stato di salute.

Ida Platano ha così dichiarato di essersi sottoposta a degli esami e di aver scoperto dei valori sballati nel sangue e di essere molto anemica. Questo, ha fin da subito preoccupato i suoi fan che l’hanno riempita di bei messaggi e di affetto incondizionato.