Oroscopo Celtico: ecco qual è il tuo segno!

Quando sentiamo la parola Oroscopo ci vengono in mente i “classici” 12 segni che sono rappresentati da altrettante costellazioni, e come sappiamo seguono il calendario giuliano, in sostanza quello che utilizziamo al giorno d’oggi.

Non tutti sanno che anche gli antichi Celti, ossia una delle antiche popolazioni delle isole britanniche di epoca pre romana che nel corso dei secoli avevano sviluppato un proprio oroscopo basato su un calendario dalla durata di 13 mesi, di cui uno era particolarmente breve perchè veniva utilizzato per il passaggio da un anno all’altro, anno che nel calendario celtico ha inizio il “nostro” 1° novembre.

La suddivisione

L’oroscopo celtico veniva suddiviso in quattro trimestri (Samain dal 1 novembre, Imbolic dal 1 febbraio, Bealtaine, dal 1 maggio e Lùnasa, dal 1 agosto) ed è contraddistinto da 21 segni, rappresentati da altrettanti tipi di alberi, visto che in questa cultura gli alberi avevano un ruolo particolarmente importante dal punto di vista religioso e spirituale, arrivando a rappresentare la vita stessa nelle varie sezioni della pianta.

Suddivisione dei segni

In maniera pressochè analoga agli altri oroscopi, anche quello celtico viene definito in base al periodo di nascita dell’anno, rappresentando quindi altrettante personalità con caratteristiche peculiari. Interessante notare come alcuni segni siano relativi a singoli giorni, piuttosto che a periodi più lunghi:

Abete

Dal 2 all’11 Gennaio – Dal 5 al 14 Luglio

Acero

Dall’11 al 20 Aprile – Dal 14 al 23 Ottobre

Betulla

24 Giugno

Carpino

Dal 4 al 13 Giugno – Dal 2 all’11 Dicembre

Castagno

Dal 15 al 24 Maggio – Dal 12 al 21 Novembre

Cedro

Dal 9 al 18 Febbraio – Dal 14 al 23 Agosto

Cipresso

Dal 25 Gennaio al 3 Febbraio – Dal 26 Luglio al 4 Agosto

Corniolo

Dall’1 al 10 Aprile – Dal 4 al 13 Ottobre

Faggio

22 Dicembre

Fico

Dal 14 al 23 Giugno – Dal 12 al 21 Dicembre

Frassino

Dal 25 Maggio al 3 Giugno – Dal 22 Novembre all’1 Dicembre

Melo

Dal 25 Giugno al 4 Luglio – Dal 23 Dicembre all’1 Gennaio

Nocciolo

Dal 22 al 31 Marzo – Dal 24 Settembre al 3 ottobre

Noce

Dal 21 al 30 Aprile – Dal 24 Ottobre al 2 Novembre

Olmo

Dal 12 al 24 Gennaio – Dal 15 al 25 Luglio

Pino

Dal 19 al 29 Febbraio – Dal 24 Agosto al 2 Settembre

Pioppo

Dal 4 all’8 Febbraio – Dal 5 al 13 Agosto – Dall’1 al 14 Maggio

Quercia

21 Marzo

Salice

Dall’1 al 10 Marzo – Dal 3 al 12 Settembre

Tasso

Dal 3 all’11 Novembre

Tiglio

Dall’11 al 20 marzo – Dal 13 al 22 settembre

Ulivo

23 Settembre