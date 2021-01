Oroscopo Paolo Fox domani – giovedì 14 Gennaio 2021 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 14 gennaio 2021. La prima metà della settimana è volata e in un attimo eccoci arrivati a giovedì. Cosa porterà di nuovo questa giornata nelle vite dei segni zodiacali? Stanchezza per l’Ariete e i Gemelli, il Toro dovrebbe ritrovare più positività. Per il Cancro ci sarà la resa dei conti. Se sei curioso di scoprire, nel dettaglio, cosa rivelerà il popolare astrologo de I Fatti Vostri, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto ai primi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 14 gennaio 2021: Ariete

Domani partirà con il piede sbagliato, ma migliorerà con il passare delle ore. Al mattino, infatti, emergerà un po’ di stanchezza, forse dovuta alla Luna in aspetto contrario. Tu, però, hai un desiderio enorme di lasciarti alle spalle alcuni progetti che non sono decollati e concentrarti su qualcosa di nuovo. Negli ultimi tempi sei stato oggetto di molti giudizi negativi da parte degli altri o, a volte, sei stato proprio tu a prendertela con te stesso per alcune decisioni prese in passato.

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 14 gennaio 2021: Toro

Domani e venerdì saranno due giornate che potrebbero favorire l’amore, se tu avrai la capacità di recuperare un po’ di positività. Il 2021 è cominciato male, ma chi può contare su un rapporto di coppia solido o su amicizie vere, riuscirà a superare ogni difficoltà più facilmente. È davvero importante ritrovare la serenità in casa, perché le prove, i disagi da affrontare sono ancora molti!

Oroscopo domani giovedì 14 gennaio 2021: Gemelli

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà in ottimo aspetto: avrai energia e creatività. Purtroppo, però, molti Gemelli hanno sofferto un calo fisico durante lo scorso weekend e ancora ne pagano le conseguenze. Riprendersi del tutto non è semplice. C’è da dire che, per fortuna, sarà una giornata priva di difficoltà.

Previsioni domani giovedì 14 gennaio 2021: Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e venerdì saranno due giorni cruciali: molti problemi taciuti verranno a galla. Nelle prossime ore nasceranno dei piccoli disagi con gli altri: sii prudente! Dovresti provare a sanare uno screzio o, quanto meno, a dosare le parole che dirai, perché potrebbero ritorcersi contro di te un giorno. Stai attraversando un periodo che mette a dura prova l’amore.