Oroscopo Paolo Fox domani – giovedì 14 Gennaio 2021 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 14 gennaio 2021. La prima parte della settimana è passata in un soffio ed eccoci già ad affrontare un nuovo giovedì. Quali novità porterà ai segni zodiacali? Il Leone sarà ammorbato da alcuni ripensamenti, la Vergine e lo Scorpione potranno mettersi in gioco in amore. La Bilancia potrà recuperare l’ottimismo. Se sei curioso di scoprire, nel dettaglio, cosa rivelerà il popolare astrologo de I Fatti Vostri, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto ai 4 segni di mezzo dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 14 gennaio 2021: Leone

Domani e venerdì saranno due giornate critiche di una settimana che ti sta mettendo a dura prova. Nelle prossime 48 ore sarai assalito da dubbi e ripensamenti. Ora come ora la cosa più importante è quella di evitare dei contrasti che potrebbero creare problemi più in là. Non sentirti sostenuto dagli altri stimola la tua parte più ribelle e insofferente. Chi sta facendo i conti con qualche piccolo disturbo fisico, potrà sperare in un weekend di recupero!

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 14 gennaio 2021: Vergine

Domani si preannuncia una giornata positiva. Dovresti cercare, però, di risolvere le tue difficoltà in amore e in famiglia e non portartele dietro fino al weekend. Sabato e domenica, infatti, saranno due giorni più nervosi. Anche se negli ultimi tempi hai avuto dei piccoli malesseri o qualche magagna che ti ha preoccupato, continui a essere un segno molto forte. L’amore potrà tornare in auge.

Oroscopo domani giovedì 14 gennaio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potrai fare affidamento su una Luna favorevole, che aiuterà a ritrovare l’ottimismo. Approfittane e cerca di superare alcune tue difficoltà. I nati in Bilancia che dovranno affrontare una prova, un test o un concorso avranno dalla loro parte stelle particolarmente promettenti fino ai mesi estivi. Sono giorni buoni per tornare in pista!

Previsioni domani giovedì 14 gennaio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e fino a domenica dovrai impegnarti per ritrovare le emozioni positive, quelle belle. Questo varrà ancora di più se sei single da molto tempo: c’è desiderio di rimettersi in gioco ed entro la fine della settimana sarà possibile farlo! Dal punto di vista pratico, al contrario, continui a scontrarti con un ritardo o un intoppo burocratico. Del denaro che ti spettava, non sta arrivando.