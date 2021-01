Quali sono le donne più instabili emotivamente dello zodiaco? Ecco la lista

Differentemente dagli uomini, spesso le donne sono accusate, secondo un vecchio luogo comune di essere eccessivamente rancorose e fin troppo “coerenti”, sopratutto quando tendono a concentrarsi eccessivamente su un concetto, riuscendo così a diventare fonte di grande frustrazione per chi hanno intorno. In maniera diametralmente opposta tante altre rappresentanti femminili cambiano totalmente umore in poco tempo, appannaggio di alcune personalità distinte come vedremo di seguito.

Gemelli

Le Gemelli si guadagnano il posto in lista delle più instabili a causa di una sorta di incoerenza diffusa che è figlia della personalità unica delle nate sotto questa costellazione: di fatto è come se avessero 2 o più personalità incluse nella loro mente. In genere riescono ad adattarsi ad ogni contesto con una certa efficacia ma questo le fa risultare decisamente troppo variabili.

Vergine

Nonostante vogliano sempre dimostrare di essere in totale controllo della situazione, l’apparentemente austera e rigorosa Vergine è una sorta di turbine di emozioni celato dietro una maschera di calma e controllo. Il loro umore può cambiare radicalmente con una certa facilità, basta un pensiero fuori posto e passano indifferentemente da un sorriso ad un atteggiamento distaccato, o viceversa.

Sagittario

Decisamente di umore variabile ma il più delle volte in peggio, essendo donne profondamente insicure anche se provano a nasconderlo dietro vari atteggiamenti più o meno funzionali. Per dare il meglio a prescindere dal contesto dovranno trovare le motivazioni giuste oppure si perderanno costantemente in una sorta di “mare di pessimismo” acuto.

Pesci

Particolare la situazione delle Pesci che riesce ad amministrare il proprio carattere in maniera convincente almeno in apparenza: sono molto sensibili e com’è noto hanno maturato una sorta di consapevolezza, che permette alla Pesci di essere in controllo delle proprie emozioni che sono tante ma quasi tutte accuratamente nascoste.

Restano molto volubili e dall’umore fortemente variabile ma il più delle volte riescono a sembrarlo meno di quanto non lo siano in realtà.