Realizzare un tonico anti-age col melograno: ecco tutti passaggi

Il melograno è un frutto che apporta diversi benefici alla salute. In effetti non solo è ricco di fibre, che garantiscono una buona digestione. Ma aiuta anche a controllare il colesterolo, proteggere le difese immunitarie e migliorare la circolazione. Si tratta quindi di un vero e proprio toccasana. Tuttavia non sono in molti a sapere che il melograno ha anche proprietà molto importanti per ciò che riguarda la bellezza della pelle. Ecco perché questo frutto di stagione è l’ingrediente ideale per realizzare un tonico anti anti-age. Ma come si realizza questo tonico anti-age a base di melograno? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e ad altre domande.

Applicare sempre questo tonico al melograno sul viso

Applicare questo tonico viso è un passaggio fondamentale della cura quotidiana della pelle. Deve essere applicato dopo la pulizia del viso, e prima della crema idratante. Ecco perché è importante non dimenticare l’applicazione di questo prodotto:

elimina i residui dello struccante;

contribuisce a purificare l’epidermide;

svolge un’azione astringente sui pori;

ripristina la naturale acidità della pelle.

Quindi, potete capire che applicare questo tonico è molto importante. Ma non è detto che si debbano spendere obbligatoriamente cifre esorbitanti per ottenere un ottimo prodotto. Il segreto sta nel preparare un tonico fai-da-te con componenti facili da trovare. L’ingrediente base per la sua preparazione è proprio il melograno: questo frutto di stagione è l’ingrediente perfetto per la realizzazione di tonico anti-age fatto in casa.

I benefici del melograno

Il melograno è un frutto con straordinarie proprietà anti-età. Oltretutto, è ricco di sostanze antiossidanti che prevengono l’invecchiamento della pelle. Il melograno è anche in grado di stimolare la produzione di collagene e la rigenerazione delle cellule. Ecco perché questo frutto di stagione è l’ingrediente segreto del tonico anti age fatto in casa. Si può utilizzare una spremuta di melograno fresco, ma anche un succo di melograno confezionato. Ad ogni modo, va anche detto che il melograno non è l’unico ingrediente per realizzare questo tonico. Per ottenere dei buoni risultati, deve essere abbinato dal tè verde. Anche questa bevanda è ottima per la salute, diversi studi scientifici evidenziano che berla allunga la vita. Applicare questa bevanda sul viso ringiovanisce la pelle. Oltretutto, il tè verde ha anche proprietà antiossidanti e antiinfiammatorie. Riduce l’arrossamento della pelle e i danni causati dal sole.

La ricetta del tonico per il viso anti-age al melograno

Per preparare il tonico viso fatto in casa gli ingredienti che vi servono sono:

2 cucchiai di succo di melograno;

2 cucchiai di acqua distillata;

4 cucchiai di tè verde.

I passaggi da seguire per la realizzazione sono:

diluire il succo di melograno con l’acqua distillata; preparare un tè verde bollente; Lasciar raffreddate il tè verde e mescolarlo al succo diluito; versare il liquido ottenuto in un barattolo e scuoterlo per mescolare al meglio gli ingredienti.

Questo tonico al cento per cento naturale può essere conservato per due settimane in frigorifero.