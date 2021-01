Ricetta Patate, peperoni ed olive in pentola: ecco il piatto di verdure miste saziante e saporito

Ricetta Patate, peperoni ed olive in pentola – Se volete preparare un piatto unico o un contorno sfizioso e veloce potete preparare queste verdurine miste a base di patate, peperoni e olive in casseruola. Questa ricetta è molto saporita e piace veramente a tutti. Provatela.

Ricetta Patate, peperoni ed olive in pentola – INGREDIENTI

DOSI PER 4 PERSONE

500 g di patate

4 peperoni

40 g di olive nere

40 g di olive verdi

sale

pepe

olio evo

basilico

un gambo di sedano

una manciata di parmigiano grattugiato

Ricetta Patate, peperoni ed olive in pentola – PREPARAZIONE

Lavate e tagliate a cubetti le patate. Lavate, togliete i semi e tagliate i peperoni a striscioline. Lavate e tagliate a cubetti il sedano.

In una casseruola mettete l’olio, poi aggiungete le patate, i peperoni, il sedano e rosolate per una decina di minuti. Aggiungete poi il sale, le olive, abbassate la fiamma ed aggiungete mezzo bicchiere d’ acqua e fate cuocere per venti minuti. Aggiustate di sale e di pepe, unite le foglie di basilico ed il vostro piatto è pronto per essere servito. Disponetelo in un piatto da portata e spolverate con parmigiano grattugiato.