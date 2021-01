Ricetta Tortino di patate: una ricetta tipica valdostana dal gusto inconfondibile

Ricetta Tortino di patate – Ecco qui la ricetta di un tortino di patate, una ricetta tipica valdostana dal gusto inconfondibile. Questo tortino di patate è fatta con fontina, mortadella, patate latte e parmigiano è veramente buonissimo e conquista tutti. Un unico assaggio di questo tortino conquista tutti. Potete farlo come piatto unico oppure come contorno, la sua bontà non cambia. Vediamo come realizzare questa tipica ricetta valdostana.

Ricetta Tortino di patate – INGREDIENTI

DOSI PER 7/8 PERSONE

un chilo di patate

150 g di fontina

150 g di mortadella

200 ml di latte

parmigiano grattugiato q. b.

pane grattugiato q. b.

rosmarino q. b.

sale e pepe q. b.

olio evo

Ricetta Tortino di patate – PREPARAZIONE

Sbucciate le patate e lavatele, affettatele poi finemente e mettetele in acqua.

Fate anche la fontina a fettine sottili. Preparate una teglia ed ungete il fondo con dell’ olio evo. Fate ora un primo strato di patate, conditelo con poco sale, pepe e rosmarino. Disponete anche le fette di fontina e poi di mortadella, una spolverata di parmigiano e ripetiamo il procedimento fin quando non finiscono gli ingredienti.

Finita la realizzazione del tortino , versiamo il latte e cospargiamo la superficie con pangrattato e parmigiano grattugiato. Infornate prima a 180° per 30 minuti e poi a 200° per altri 20 minuti. Se si scurisce troppo la superficie coprite con carta da forno. Prima di servire fate riposare per 30 minuti così il tortino si insaporisce.