“Antonella Elia ha finto un tumore”: queste sono state le dure affermazioni di Benedicta Boccoli dopo le dichiarazioni lanciate dall’opinionista del GF Vip nell’ultima diretta. Lo scontro tra Samantha De Grenet e Antonella Elia hanno scatenato un vero e proprio caos che ancora non si placa.

Nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha voluto specificare di non conoscere la grave malattia di Samantha e di averla offesa per il suo peso solamente per stemperare la situazione. Proprio di fronte a tutti i telespettatori da casa, Antonella ha voluto aggiungere di aver avuto lo stesso male e di non essere una persona in grado di giocare su argomenti delicati.

Ad accusare ancora una volta l’opinionista però, è Benedicta Boccoli che, tramite le sue storie Instagram ha affermato di sapere benissimo quello che ha passato Antonella e non si tratterebbe di un tumore. Parole pesanti che stanno facendo nelle ultime ore il giro del web. Quali sono state le sue affermazioni in merito?

“Antonella Elia ha finto un tumore”: Le accuse della Boccoli fuori GF Vip

Antonella Elia in puntata aveva voluto specificare che: “Non mi riferivo alla tua malattia e non ne sapevo nulla. Malattia che io conosco personalmente e non mi permetterei mai di ferirti su quello. Ripeto che io conosco quella malattia e ti chiedo di non strumentalizzarla. Tu ci sei passata? Ci sono passata anche io purtroppo e non l’ho mai raccontato capito?!”

Sul suo profilo Instagram Benedicta Boccoli ha voluto smentire le affermazioni di Antonella lasciando tutti senza parole. Sembrerebbe infatti che, Antonella Elia abbia mentito sulla sua malattia: “Ti ho vista in tv al GF e stavi discutendo con la De Grenet. Hai detto che hai avuto un tumore, ma non è così. Non hai avuto un tumore, hai avuto una cose terribile, sei stata operata, per carità. Però non hai fatto chemioterapia, radio terapia e non stai facendo una cura ormonale come me o Samantha. Parlo quindi di un tema che conosco molto bene. Per vincere una discussione televisiva tirare in ballo questo tema credo che sia una brutta cosa. Non ci fai una bella figura Antonella Elia, capito? Un contraddittorio si vince con altre armi che magari hai. Ti pregherei che tu tornassi indietro sui tuoi passi e chiedessi scusa”.