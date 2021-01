Belen in arrivo il secondogenito | Il frutto dell’amore con Antonino

Per Belen sembra essere in arrivo il secondogenito, frutto dell’amore con il giovane Antonino Spinalbese. Da un po’ di tempo a questa parte si vocifera di una gravidanza della bellissima showgirl, soprattutto grazie a Novella 2000 che ha sganciato la bomba e dato il via ai diversi dubbi della gente. Fino ad oggi però non è mai arrivata una smentita o una conferma da parte della coppia, bensì un silenzio assoluto, cosa parecchio sospettosa poiché non è da Belen.

Inoltre, sembrerebbero esserci alcuni indizi che potrebbero comprovare la veridicità della notizia. Ma ciò che sappiamo è che la loro relazione si sta facendo sempre più seria, mostrandosi anche molto innamorati. I due, nonostante la differenza di età – lui 25 anni e lei 36 – continuano ad appassionare tutti i loro followers grazie anche alle bellissime parole che si scambiano anche pubblicamente. Sembrerebbe che durante le festività natalizie, la conduttrice di Tu si que vales, abbia incontrato ufficialmente i genitori di Antonino.

Belen in arrivo il secondogenito

Per ora tutto tace, forse perché prima di voler confermare la cosa vogliono affrontare i primi tre mesi, che come ben sappiamo sono i più complicati, ma soprattutto delicati. Vi ricordiamo della sofferenza che Belen affrontò quando ebbe un aborto spontaneo molti anni fa, quando era incinta di Fabrizio Corona. Ad oggi però, ha Santiago nella sua vita di circa otto anni avuto dalla sua storia con Francesco De Martino. Anche le famiglie non hanno voluto rompere il silenzio, almeno per ora. Il portale 361magazine però, ha ricevuto da alcune persone vicine alla showgirl una notizia molto interessante e positiva.

Infatti, sarebbe proprio vera la gravidanza di Belen con l’hair stylist conosciuto la scorsa estate. In più, ci sarebbero alcuni indizi che potrebbero ulteriormente confermare la cosa. Infatti, non posterebbe su Instagram foto o comunque storie che la ritraggono in piedi o di profilo e come vi abbiamo detto anche nell’introduzione, non è mai arrivata una smentita. Cosa la Rodriguez è solita fare in fretta ogni volta escono delle notizie che non sono vere sul suo conto.