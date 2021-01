Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni 14 Gennaio 2021: la malattia di Monica

Torna un nuovo appuntamento con una delle fiction più amata della Rai “Che Dio ci aiuti 6”. La nuova stagione vede una trama più fitta, mirata a far conoscere il passato segreto di Suor Angela, fino ad ora pieno di vuoti ed incongruenze. Domani 14 Gennaio 2021 avremo modo di vedere due nuovi episodi delle vicende del convento e dei ragazzi che ci vivono e girano intorno ai protagonisti.

Dai recenti avvenimenti della serie, in molti si stanno facendo alcune idee in modo di riuscire a capire prima e meglio il motivo di alcune scene. Vedremo la protagonista cercare di colmare, ma soprattutto capire, alcuni pezzi di ricordi che le stanno pian piano riaffiorando nella sua mente. Questo viene smosso dal trasloco del convento ad Assisi, dove vive suo padre Primo, con cui non ha nessun tipo di rapporto e dall’arrivo di un nuovo giovane Erasmo.

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni 14 Gennaio 2021

La terza puntata si intitola “Obbligo o verità” e scopriremo alcuni segreti di Suor Angela. Proprio lei, come abbiamo già premesso, cercherà di capire che cosa ha dimenticato del suo passato. Dopo alcuni avvenimenti ci convince di essere legata con il giovane Erasmo. La new entry nella vita di tutti i protagonisti, ma nonostante questo non troverà il coraggio di dirlo al diretto interessato. I telespettatori, vedendo gli episodi passati, si sono chiesti se la Suora sia la mamma del giovane ragazzo, ma di questo ancora non ne sappiamo nulla. Ginevra, nel frattempo, la vedremo sempre più lontana da Nico, arrivando a pensare ad alcune cose che non avrebbe mai pensato. Mentre Monica si convince di essere malata, ma Nico non la prenderà sul serio.

La quarta si chiama “Dèjà vu” e vedremo Suor Angela alle prese di un bambino abbandonato in casa – famiglia. Colpito dalla determinazione e la bontà della protagonista, Erasmo deciderà di aiutarla, ricordando di essere stato abbandonato anche lui quando era solo un neonato. Monica, nel frattempo, avrà la sua diagnosi, ma non sembrerà molto rubata da questo, mentre Nico proverà a darle il suo sostegno. Azzurra invece, affronterà un momento davvero critico con l’avvicinarsi del giorno della scomparsa di Guido e Davide, cercando di distrarsi in tutti i modi possibili.