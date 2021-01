Chi è Macaulay Culkin di “Mamma ho perso l’aereo”: 30 anni dopo il cult

Chi è Macaulay Culkin, l’attore che ha dieci anni ha interpretato Kevin in “Mamma ho perso l’aereo”, il film che ha raggiunto un successo mondiale fino a diventare un’icona sociale. Tutti noi conosciamo l’opera d’arte di cui stiamo parlando, in vista della programmazione di questa sera dove potremo vederlo sul canale Italia 1. Infatti, potremo gustarcelo alle 21 e 20 direttamente sul palinsesto Mediaset per la felicità di tutti noi.

Ma voi sapete che fine ha fatto l’attore dopo 30 anni dal film che ha fatto la storia e continua ad essere famosissimo anche dopo tutti questi anni? L’anno scorso, Macaulay ha festeggiato 40 anni, precisamente il 26 agosto ed il suo successo è arrivato alla tenera età di 10 anni, nel 1990. Anche se solo un bambino, quel ruolo gli cambio decisivamente la sua vita, arrivando ad essere amato in tutto il mondo.

Chi è Macaulay Culkin

Forse tutti voi conoscete la tragica storia dell’attore, ma questa è stata anche la conseguenza di tutta la notorietà arrivata quando lui era troppo giovane per sopportarla. Infatti, per gestirla, anche in seguito al periodo molto delicato dell’adolescenza, è caduto nel tunnel della droga. All’età di soli 15 anni finì in tribunale portando con sé i suoi genitori, poiché non voleva che loro gestissero il suo patrimonio, che pensate, ammontava a circa 17 milioni di dollari. Inoltre, il ragazzo denunciò di avere dei problemi gravi con il padre accusandolo di subire violenze fisiche e verbale da parte sua.

Ad oggi le cose vanno molto meglio e, dopo otto anni di stop dal cinema, l’anno scorso ha svolto un provino per “C’era una volta a…Hollywood”, ma fu scartato. Dichiarò di essere stato un disastro e quindi si è convinto di volersi dedicare ad altro. Ora è un editore di un sito web molto satirico ed ironico chiamato “Bunny Ears”, mentre nell’ambito familiare ha affermato una bellissima notizia. Intervistato dalla rivista Esquire, Macaulay desidera avere un figlio da sua moglie Brenda Song. L’attrice che interpreta il ruolo di London Tipton nella serie Disney “Channel Zack e Cody al Grand Hotel”. Mentre, sempre la Disney ha annunciato di voler fare un reboot dell’icona del successo “Mamma ho perso l’aereo”.