Classifica e oroscopo venerdì 15 gennaio 2021: irascibilità per il Sagittario e l’Acquario

Ecco l’oroscopo di venerdì 15 gennaio 2021 e la classifica dei segni zodiacali. La settimana scorre rapidamente e in un attimo siamo già alle porte di un nuovo venerdì. Quali novità o colpi di scena stravolgeranno gli equilibri dei segni zodiacali? Il Toro dovrà cominciare a recuperare un po’ di pace, mentre il Cancro potrà fare programmi in vista di un weekend romantico. Piccoli problemi da risolvere per il Capricorno. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di venerdì e scopri la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di venerdì si prospetta una giornata molto dinamica, anche se il periodo più fortunato arriverà a inizio febbraio. Durante i primi 15 giorni del prossimo mese, infatti, ci sarà una condizione astrologica così speciale e potente, che potrebbe stravolgere molti aspetti della tua vita, perfino quella sociale. Comincia fin d’ora a fare progetti in vista di quei giorni. 4 stelle.

Toro

D’ora in poi dovrai cercare in tutti i modi di riportare la pace nella tua vita, cominciando dalle relazioni. Ti sarà possibile, grazie a Venere in Capricorno. Sarà un modo efficace per affrontare le difficoltà di lavoro e di soldi che Giove in aspetto contrario ti provocherà. Se sarai sereno in casa, sarai più concentrato nel trovare soluzioni concrete ai problemi pratici. 3 stelle.

Gemelli

Dovresti sfruttare le prossime ore, le ultime in cui la Luna sarà in ottima posizione, per chiarire eventuali incomprensioni in amore e in famiglia. Dopodiché, per tutto il weekend la Luna entrerà nel segno dei Pesci, in quadratura, e ti procurerà nuovi disagio o qualche momento di tensione. Se ti darai da fare, sarà una giornata molto fruttuosa! 4 stelle.

Cancro

Lascia correre questa giornata senza infilarti in situazioni complicate e aspetta la sera, quando la Luna diventerà favorevole. Si preannuncia un weekend ad alto tasso di romanticismo. Ma anche i single ne trarranno beneficio! I rapporti con gli altri diventeranno più distesi famiglia e chissà che qualcuno non faccia un incontro particolare… 3 stelle.

Leone

Secondo l’oroscopo di venerdì dovrai usare estrema cautela, perché sarà una giornata piena di tensioni e di perplessità. Forse ti sentirai forte abbastanza da affrontare gli ostacoli, ma ricordati che sei circondato da persone che vogliono metterti in difficoltà. Non saranno pochi i Leone che dovranno fare una scelta drastica: cambiare un team o un incarico. 2 stelle.

Vergine

Avrai stelle che esalteranno le tue qualità sul lavoro. Fai la tua parte, esponiti proponendo le tue idee, organizzando, sbrogliando situazioni ingarbugliate. Tutte cose in cui sai essere un asso! Le prossime giornate saranno particolarmente promettenti e non solo sul fronte professionale. 5 stelle.

Bilancia

In questa giornata toccherai con mano la tua rinascita. Certo, non sarà tutto regalato, dovrai impegnarti sodo e pazientare un po’ prima di vedere risultati concreti nella tua vita. Ma arriveranno! Febbraio, marzo e aprile saranno tre mesi significativi per chi vorrà ritrovare la propria strada o percorrerne una nuova, più soddisfacente. 5 stelle.

Scorpione

La Luna in quadratura ti renderà nervoso, un po’ confuso. Nel corso della giornata potrebbero nascere dei momenti di tensione in famiglia o nel posto di lavoro. Per fortuna, in serata la Luna lascerà l’acquario per traslocare nel segno dei Pesci. Il nuovo passaggio ti offrirà l’opportunità di vivere un fine settimana ricco di emozioni, soprattutto in amore. Mettiti in gioco. 3 stelle.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di venerdì potrebbe emergere un po’ di agitazione. Dovrai avere grande prudenza nei rapporti con gli altri, specialmente in famiglia, perché potrebbero nascere dei malintesi. Cerca di tenere la tua irascibilità sotto controllo, anche se avrai la sensazione che qualcuno stia minacciando la tua amata libertà! 2 stelle.

Capricorno

Sarai occupato a risolvere un piccolo problema personale o famigliare. Nelle prossime ore qualcosa andrà storto. Tu, comunque, avrai la forza e la lucidità per superare ogni ostacolo, ma ricordati che non dovrai rinunciare a uno spazio tutto tuo. Sarà essenziale d’ora in poi conservare un po’ di tempo da dedicare esclusivamente a te stesso. 4 stelle.

Acquario

Si preannuncia una giornata molto delicata. Dovrai gestire al meglio la tua profonda inquietudine che, se non farai attenzione, potrebbe sfociare in collera. In questi giorni ti senti circondato da critiche, incomprensioni e piccoli disagi. Avverti poca sincerità nei tuoi confronti e forse non hai del tutto torto! Sfrutta le prossime giornate per trovare la tua strada! 3 stelle.

Pesci

Sentirai nell’aria l’imminente approdo della Luna nel tuo cielo. Il pianeta potrà regalarti un fine settimana speciale, ricco di emozioni, sensazioni uniche. Nei prossimi giorni saranno favorite le coppie collaudate, ma anche i single alla ricerca dell’altra metà della mela. 4 stelle.