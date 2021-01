Domenica In, anticipazioni 17 Gennaio 2021: ospiti speciali e colpi di scena

Il 17 Gennaio 2021 gusteremo un’altra puntata di Domenica In ed ecco tutte le anticipazioni sulle ospitate che Mara Venier ha programmato per farci compagnia e donarci un po’ di divertimento. Come ben sappiamo, l’appuntamento con la trasmissione mira a tenere uno spazio intimo e personale dove i vari artisti, che siamo abituati a vederli in televisione, si possono raccontare a 360 gradi.

Ci saranno davvero degli ospiti speciali che noi tutti abbiamo apprezzato nel corso degli anni. Proprio questi abbiamo imparato a conoscere con le loro ambizioni, i sogni nel cassetto e anche qualche segreto interessante. Ovviamente, come sempre, ci aggiorneranno anche in merito alla situazione pandemica che stiamo affrontando da un anno a questa parte. Grazie a Domenico Arcuri avremo modo di rimanere informati sul Covid-19 e arginare tutti i dubbi.

Domenica In, anticipazioni 17 Gennaio 2021

Avremo modo di sentire un’intervista esclusiva del nipote dell’avvocato Agnelli, Lapo Elkann. Sarà sicuramente un racconto senza filtri e pieno di colpi di scena, come suo solito, grazie anche alla simpatia immensa della conduttrice. Ci saranno due attrici, dei pezzi da novanta, come Ornella Muti e Gina Lollobrigida. Con la loro grandissima carriera avranno modo di sorprendere tutti con le loro confessioni. Sarà un incontro davvero emozionante poiché ripercorreranno la loro infanzia fino ad oggi. Si basti solo pensare quanto questa puntata sarà piena visto anche il loro riconoscimento come icone di stile.

Anche se Gina Lollobrigida è stata, ed è ancora oggi, protagonista di alcune vicende che sono estranee dal campo cinematografico, sappiamo benissimo che Mara Venier saprà gestire al meglio l’intervista. Così da non metterla in difficoltà e cercare di concentrarsi solamente alle dinamiche positive della loro vita. Inoltre, sarà presente la bellissima Serena Rossi, la quale potremo vederla nella nuova fiction targata Rai1 “Mina Settembre”. E poi ancora verrà dato spazio alla musica con Alberto Urso, l’immensa Katia Ricciarelli che questa estate ha affiancato Pierluigi Diaco nella conduzione di “Io e Te”.