Jasmine Carrisi verrà seguita da un professionista del mondo della musica e ad annunciarlo come un vero e proprio gossip è Alberto Dandolo. La giovane cantante è stata una grandissima rivelazione per l’edizione ormai terminata di The Voice Senior. Lei stessa infatti, ha affiancato suo padre Albano Carrisi come coach all’interno del programma firmato Antonella Clerici.

La giovane Jasmine Carrisi è ormai convinta di voler intraprendere la strada della musica senza però abbandonare lo studio e la nuova Università di Milano. Nei mesi passati infatti, Jasmine ha pubblicato il suo primo singolo musicale dal titolo “Ego” che ha ottenuto moltissimi contenti e alcune critiche. A lanciare un nuovo gossip su di lei però, è Alberto Dandolo all’interno del settimanale Oggi. Secondo il giornalista infatti, Loredana Lecciso avrebbe preso una decisione importante per il futuro di Jasmine. Di cosa stiamo parlando e quali sono state le sue affermazioni?

Jasmine Carrisi seguita da un professionista: Loredana Lecciso al centro del gossip

Il giornalista all’interno del settimanale Oggi nella rubrica delle pillole di gossip ha così lanciato una bomba importante sul futuro lavorativo di Jasmine. Stando alle sue affermazioni infatti, Loredana Lecciso avrebbe deciso di far seguire sua figlia Jasmine Carrisi da un professionista nel campo della musica. Le parole riportate da Alberto Dandolo sono state: “Jasmine ha una bellissima voce e il suo desiderio è farsi strada nel mondo della musica”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi)

Sembrerebbe infatti che Loredana Lecciso sia pronta a sostenere in ogni modo sua figlia nel percorso artistico e nella sua nuova carriera come cantante. Un gesto d parte della compagna di Albano Carrisi che dimostra ancora una volta il grande amore che la lega ai suoi figli.

Il giornalista ha così proseguito dichiarando: “Pare che Loredana Lecciso sia alla ricerca di una persona di fiducia che possa seguire e curare con professionalità il percorso artistico della sua bambina”.