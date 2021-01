Jovanotti e la malattia di Teresa:” Grazie a tutti… è stata un tigre!”

Il cantautore Jovanotti è tornato a parlare di sua figlia Teresa e la sua malattia che è riuscita sconfiggere con coraggio e grandissima forza. Solo ieri, sia lui che la vent’enne hanno confessato un segreto che hanno tenuto nascosto per davvero molto tempo. Sul profilo ufficiale della ragazza, tra le tantissime illustrazioni e fumetti, sua grande passione data anche da un’attitudine immensa, è spuntato un post che ha lasciato tutte senza parole.

Ha così raccontato i mesi d’inferno che ha vissuto, la paura, la preoccupazione. E solo una volta guarita completamente ha voluto condividerlo con tutti i suoi followers. Il tutto è iniziato con un semplice prurito, cosa che non ha turbato la ragazza giustamente, finché poi il fastidio non si è sparso in tutto il corpo rendendo le sue giornate e le sue notti impossibili. Fino a che non hanno scoperto il tumore ai linfonodi, ai 6 cicli di chemioterapia. Ad oggi, il padre ci tiene a ringraziare tutti, vediamo nel dettaglio.

Jovanotti e la malattia di Teresa

Dopo il post di Teresa, la quale ha deciso di radersi del tutto i suoi capelli per simbolizzare una nuova rinascita, il cantautore Jovanotti ha risposto ai tantissimi messaggi che sono arrivati. Ha voluto esprimere tutta la stima che prova verso le donne della sua vita, tra cui appunto la moglie Francesca:” In questi mesi hanno combattuto come due tigri”. Una forza immensa che hanno tirato fuori in tutto questo tempo in cui la malattia ha ostacolato la loro vita, ma che ad oggi l’hanno rese più coraggiose e determinate nel godersi anche le piccole cose.

“Grazie a tutti voi per i messaggi! oggi per noi è un giorno bellissimo, Teresa e la sua mamma Francesca sono state due tigri in questi mesi, sono così fiero di loro. Grazie a tutti davvero a tutti voi! La “pet” di ieri ha detto che la malattia non c’è più. Ora cominciamo!” queste sono state le parole di Lorenzo Cherubini. Infatti, sotto ai post vi sono migliaia di commenti da artisti e personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche da parte dei fan. Ha continuato:” Il vostro affetto ci ha travolto e con le mie ragazze @terrywho_cartoons @fravaliani siamo qui emozionati che vorremmo trovare un modo per ringraziarvi. Vorrei rispondere ad ognuno di voi singolarmente, questo è quello che vorrei davvero fare e che la situazione meriterebbe, ma ho calcolato (con la calcolatrice del cell) che ci impiegherei più o meno 216 ore senza pause, a farla breve. Quindi vi ringrazio così per il calore che avete trasmesso a questa famiglia oggi: GRAZIE A TUTTI VOI”.