Oroscopo della Nonna di oggi, 14 Gennaio: previsioni per tutti i segni

Torniamo anche oggi con il consueto appuntamento del nostro Oroscopo della Nonna. Ogni giorno infatti vi teniamo aggiornati con le previsioni zodiacali per scoprire cosa ci succederà o come andranno le nostre giornate. In base al vostro segno zodiacale qui sotto potrete trovare tutte le informazioni su quello che sarà questo 14 Gennaio 2021.

Ma mettiamoci subito al lavoro e vediamo subito chi saranno i segni più fortunati di oggi. Stiamo parlando proprio di voi, cari Capricorno, che con un guizzo riuscirete ad avere veramente tanta fortuna. La Dea Bendata vi sorriderà e non sarete i soli: anche per Acquario e Vergine la situazione sarà molto simile.

Attenzione invece perchè un bel po di sfortuna si abbatterà su Leone e Scorpione che nonostante il buon inizio di giornata dovranno poi vedersela con qualche imprevisto salvo, durante la sera, tornare alla normalità.

Parecchi soldi sono invece in arrivo per i Sagittario che avranno veramente una gran bella sorpresa, sia per loro che per il proprio portafogli. Situazione inversa invece per i nati sotto il segno dei Pesci ai quali consigliamo vivamente di non fare investimenti o spendere troppi soldi durante questa giornata: non avrete grosse possibilità di recuperarli a fondo.

Ed in amore come saranno le cose? Siamo ormai ad un mese da San Valentino ed in molti hanno veramente tante perplessità su come passeranno questa giornata. Beh, sicuramente per Bilancia e Cancro grazie ad oggi si potranno risolvere molte situazioni mentre, inversamente, si più dire per Pesci e Gemelli.